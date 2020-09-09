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Мир за пределами: Дата выхода, актеры и сюжет спиноффа Ходячих мертвецов

19:45
Мир за пределами - в ожидании премьеры - фото 1
Мир за пределами - в ожидании премьеры / АМС

Осенью на экраны возвращается финальная часть 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы", кроме того, фанатов TWD ждет громкая премьера - "Мир за пределами". Что это за проект - читайте на Без Табу.

Идея спиноффа оригинального сериала у создателей вселенной, победившего зомби-апокалипсиса, была давно. Сюжет описывался по схеме "Рик Граймс + дети", однако долгое время все оставалось на начальной стадии. Когда же все было готово - грянул коронавирус, который перенес премьеру с весны на осень 2020. И вот, 4 октября - синхронно с возобновлением десятого сезона - состоится премьера нового проекта - "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".

Ходячие мертвецы 10 сезон: Дата выхода серий, сюжет и актеры

Создателями этого сериала выступает один из шоураннеров TWD Скотт Гимпл, а также Мэттью Нигрит, также приложивший руку к созданию главного зомби-сериала всех времен.

Этот сериал станет уже вторым спиноффом вселенной - первым был "Бойтесь Ходячих мертвецов" (пока - 6 сезонов). Также в разработке сольник про Дэрила Диксона и еще несколько проектов. Что касается самих "Ходячих" - сериал обещают закрыть после 11 сезона. Но это не точно.

Постер сериала

Мир за пределами: Дата выхода, актеры и сюжет спиноффа Ходячих мертвецов - фото 205197

Сюжет сериала

С момента зомби-апокалипсиса, то есть - первого сезона "Ходячих" - прошло десять лет. Немногие выжившие освоились в не дивном новом мире и желают жить дальше. Высокие стены защищают от зомби, но также плодят любопытство у подростающего поколения - сейчас их принято называть "зумерами".

Подростки однажды решают выйти за пределы известного им мирка (лагеря выживших) и отправиться в полное опасностей приключение на поиски ставшего легендарным Рика Граймса.

Мир за пределами: Дата выхода, актеры и сюжет спиноффа Ходячих мертвецов - фото 205198
Молодое поколения в условиях постапокалипсиса

Актеры и роли

  • Алекса Мансур в роли Хоуп
  • Николас Канту в роли Элтона
  • Хэл Кампстон в роли Сайласа
  • Алия Ройал в роли Айрис Беннет
  • Аннет Махендру в роли Хак[5]
  • Нико Торторелла в роли Феликса Карлуччи
  • Джулия Ормонд в роли Элизабет Кублер

Трейлер

Ходячие мертвецы: Мир за пределами 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:

Дата выхода и график выхода серий

  • 1 серия - 4 октября 2020
  • 2 серия
  • 3 серия
  • 4 серия
  • 5 серия
  • 6 серия
  • 7 серия
  • 8 серия
  • 9 серия
  • 10 серия
  • 11 серия

В первом сезоне будет 11 серий. Премьера состоится 4 октября 2020 (из-за разницы во времени между Украиной и США, у нас это - 5.10.2020). Отметим, что в это же время стартуте показ 16 серий 10 сезона "Ходячих".

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