Мир за пределами: Дата выхода, актеры и сюжет спиноффа Ходячих мертвецов
Осенью на экраны возвращается финальная часть 10 сезона сериала "Ходячие мертвецы", кроме того, фанатов TWD ждет громкая премьера - "Мир за пределами". Что это за проект - читайте на Без Табу.
Идея спиноффа оригинального сериала у создателей вселенной, победившего зомби-апокалипсиса, была давно. Сюжет описывался по схеме "Рик Граймс + дети", однако долгое время все оставалось на начальной стадии. Когда же все было готово - грянул коронавирус, который перенес премьеру с весны на осень 2020. И вот, 4 октября - синхронно с возобновлением десятого сезона - состоится премьера нового проекта - "Ходячие мертвецы: Мир за пределами".
Создателями этого сериала выступает один из шоураннеров TWD Скотт Гимпл, а также Мэттью Нигрит, также приложивший руку к созданию главного зомби-сериала всех времен.
Этот сериал станет уже вторым спиноффом вселенной - первым был "Бойтесь Ходячих мертвецов" (пока - 6 сезонов). Также в разработке сольник про Дэрила Диксона и еще несколько проектов. Что касается самих "Ходячих" - сериал обещают закрыть после 11 сезона. Но это не точно.
Постер сериала
Сюжет сериала
С момента зомби-апокалипсиса, то есть - первого сезона "Ходячих" - прошло десять лет. Немногие выжившие освоились в не дивном новом мире и желают жить дальше. Высокие стены защищают от зомби, но также плодят любопытство у подростающего поколения - сейчас их принято называть "зумерами".
Подростки однажды решают выйти за пределы известного им мирка (лагеря выживших) и отправиться в полное опасностей приключение на поиски ставшего легендарным Рика Граймса.
Актеры и роли
- Алекса Мансур в роли Хоуп
- Николас Канту в роли Элтона
- Хэл Кампстон в роли Сайласа
- Алия Ройал в роли Айрис Беннет
- Аннет Махендру в роли Хак[5]
- Нико Торторелла в роли Феликса Карлуччи
- Джулия Ормонд в роли Элизабет Кублер
Трейлер
Ходячие мертвецы: Мир за пределами 2020 - смотреть онлайн трейлер сериала:
Дата выхода и график выхода серий
- 1 серия - 4 октября 2020
- 2 серия
- 3 серия
- 4 серия
- 5 серия
- 6 серия
- 7 серия
- 8 серия
- 9 серия
- 10 серия
- 11 серия
В первом сезоне будет 11 серий. Премьера состоится 4 октября 2020 (из-за разницы во времени между Украиной и США, у нас это - 5.10.2020). Отметим, что в это же время стартуте показ 16 серий 10 сезона "Ходячих".