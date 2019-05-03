Мир Дикого Запада: 3 сезон получит звездного злодея

14:15 03 мая,

Венсан Кассель вновь на Диком Западе / кадр из к/ф Блуберри

Появилась информация об актерском составе третьего сезона сериала Мир Дикого Запада - встречайте в касте звезду мирового уровня.

Сообщается, что к актерскому составу сериала "Мир Дикого Запада" присоединится патриарх французского кино - Венсан Кассель. Актер будет появляться в шоу на регулярной основе. И исполнит роль злодея.

В заявлении создателей сериала отмечается, что они невероятно рады возможности поработать с актером, поскольку уже давно являются его поклонниками. На роль, которую в итоге получил Кассель, ранее претендовал Антонио Бандерас, однако итоговый выбор пал на француза.

Однако для того, чтобы лицезреть игру актера придется хорошенько подождать - новый сезон сериала выйдет не раньше 2020 года. Изначально планировалось, что 3 сезон шоу выйдет раньше, но из-за пожаров в Калифорнии были уничтожены практически все декорации и их пришлось восстанавливать с нуля, тратить лишние деньги, а главное - время. Тем не менее, проект будет жить. Еще бы - ведь он ужасно популярен.

Кроме француза в 3 сезоне сыграют Лина Уэйт («Первому игроку приготовиться») и звезда сериала «Во все тяжкие» Аарон Пол.

Старожилы проекта Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон вернутся к своим ролям.

Отметим, что это будет далеко не первый опыт для Касселя в американском кино - ранее он пытался стать частью франшизы про друзей Оушена, изображал русского мафиози (все иностранцы для американцев на одно лицо) в фильме "Порок на экспорт" Кроненберга. Кроме того, есть в активе Касселя и роль человека с Дикого Запада - в 2004 он воплотил образ шерифа Блуберри в одноименном фильме Яна Кунена - красивом и философском, но очень понятом зрителями.