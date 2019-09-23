Минообороны уничтожило крупный военный концерн
Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн "Техвоенсервис".
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на соответствующий указ.
"Прекратить юридическое лицо - концерн "Техвоенсервис", - говорится в документе.
По официальным данным, концерн ликвидирован в связи с реорганизацией в Минобороны.
Андрей Загороднюк
После завершения процесса, собственность предприятия перейдет Главному управлению имущества и ресурсов.
Для справки
"Техвоенсервис" - государственный концерн, созданный в 2005 г. На момент ликвидации включал в свой состав 21 предприятие, которые занимались ремонтом, техосблуживанием, производством оружия и боеприпасов.
В 2015 г. был уполномочен Кабмином на реализацию продуктов утилизации военного имущества.
В последние годы переживал сильные финансовые проблемы. Помимо задач обороны, "Техвоенсервис" занимался оказанием услуг частным лицам, а именно: ремонт автомобилей, изготовление и установка автомобильных кузовов, хранение и перевалка товаров.