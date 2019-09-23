Минообороны уничтожило крупный военный концерн

Миообороны уничтожило крупный военный концерн

Министр обороны Андрей Загороднюк ликвидировал военный концерн "Техвоенсервис".

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на соответствующий указ.

"Прекратить юридическое лицо - концерн "Техвоенсервис", - говорится в документе.

По официальным данным, концерн ликвидирован в связи с реорганизацией в Минобороны.

Андрей Загороднюк

После завершения процесса, собственность предприятия перейдет Главному управлению имущества и ресурсов.

Для справки

"Техвоенсервис" - государственный концерн, созданный в 2005 г. На момент ликвидации включал в свой состав 21 предприятие, которые занимались ремонтом, техосблуживанием, производством оружия и боеприпасов.

В 2015 г. был уполномочен Кабмином на реализацию продуктов утилизации военного имущества.

В последние годы переживал сильные финансовые проблемы. Помимо задач обороны, "Техвоенсервис" занимался оказанием услуг частным лицам, а именно: ремонт автомобилей, изготовление и установка автомобильных кузовов, хранение и перевалка товаров.