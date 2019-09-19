Абромавичус сменил глав "Укроборонпрома". Кто эти люди?
Глава "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил новых глав для ключевых направлений деятельности оборонного концерна. Кто эти люди?
Итак, знакомьтесь:
Роман Бондарь – замглавы Укрооборонпрома
Более 15 лет занимался подбором руководителей высшего звена для крупных украинских и международных компаний. В частности, он формировал наблюдательные советы Укрзализныци, Нафтогаза, аэропорта "Борисполь" и пр.
Надежда Бегун - глава департамента закупок
Ранее занимала должность замглавы ГП "Прозорро". Позже работала на Укрпочту и ГП "Медицинские закупки Украины" .
Источники отмечают, что одной из важнейших задач Бегун станет импортзамещение российской продукции.
Сергей Иванюта – глава финансового блока
Ранее работал в в НБУ , Укргаздобыче и др. компаниях.
Олег Яковенко - глава департамента управления проектами
Работал в государственном и частном секторах, участвовал в разработке планов по восстановлению промышленности Донбасса.