Абромавичус сменил глав "Укроборонпрома". Кто эти люди?

Абромавичус сменил руководство "Укроборонпрома". Кто эти люди?

Глава "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил новых глав для ключевых направлений деятельности оборонного концерна. Кто эти люди?

Итак, знакомьтесь:

Роман Бондарь – замглавы Укрооборонпрома

Более 15 лет занимался подбором руководителей высшего звена для крупных украинских и международных компаний. В частности, он формировал наблюдательные советы Укрзализныци, Нафтогаза, аэропорта "Борисполь" и пр.

Надежда Бегун - глава департамента закупок

Ранее занимала должность замглавы ГП "Прозорро". Позже работала на Укрпочту и ГП "Медицинские закупки Украины" .

Источники отмечают, что одной из важнейших задач Бегун станет импортзамещение российской продукции.

Сергей Иванюта – глава финансового блока

Ранее работал в в НБУ , Укргаздобыче и др. компаниях.

Олег Яковенко - глава департамента управления проектами

Работал в государственном и частном секторах, участвовал в разработке планов по восстановлению промышленности Донбасса.