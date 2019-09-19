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Абромавичус сменил глав "Укроборонпрома". Кто эти люди?

20:20
Абромавичус сменил руководство "Укроборонпрома". Кто эти люди? - фото 1
Абромавичус сменил руководство "Укроборонпрома". Кто эти люди?

Глава "Укроборонпром" Айварас Абромавичус назначил новых глав для ключевых направлений деятельности оборонного концерна. Кто эти люди?

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Итак, знакомьтесь:

Роман Бондарь – замглавы Укрооборонпрома

Более 15 лет занимался подбором руководителей высшего звена для крупных украинских и международных компаний. В частности, он формировал наблюдательные советы Укрзализныци, Нафтогаза, аэропорта "Борисполь" и пр.

Абромавичус сменил глав 'Укроборонпрома'. Кто эти люди? - фото 188106

Надежда Бегун - глава департамента закупок

Ранее занимала должность замглавы ГП "Прозорро". Позже работала на Укрпочту и ГП "Медицинские закупки Украины" .

Абромавичус сменил глав 'Укроборонпрома'. Кто эти люди? - фото 188107

Источники отмечают, что одной из важнейших задач Бегун станет импортзамещение российской продукции.

Сергей Иванюта глава финансового блока

Ранее работал в в НБУ , Укргаздобыче и др. компаниях.

Абромавичус сменил глав 'Укроборонпрома'. Кто эти люди? - фото 188108

Олег Яковенко - глава департамента управления проектами

Работал в государственном и частном секторах, участвовал в разработке планов по восстановлению промышленности Донбасса.

Абромавичус сменил глав 'Укроборонпрома'. Кто эти люди? - фото 188109
Напомним, помощь Украине: США не дадут деньги.
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Укроборонпром Айварас Абромавичус Новости Украина
Украинская правда
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