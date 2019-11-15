Минус два: Слуга народа начала партийные чистки

Остракизм так остракизм

Утром в пятницу, 15 ноября, партия "Слуга народа" провела закрытое заседание, на котором были приняты важные кадровые решение.

Как сообщают сразу несколько источников, итогом заседания стало исключение из фракции двух народных депутатов.

Речь идет о мажоритарщиках скандалистах Анне Скороход и Антоне Полякове.

Такой ход сенсацией на стал. Об исключении Скороход, которая пошла на открытый конфликт со "Слугой народа", говорил в четверг глава фракции Давид Арахамия.

Скорох - та самая депутат-мажоритарщик, которая расплакалась, когда не прошли ее правки в закон, позднее ее обвиняли в лоббизме и попытках подкупа, также она не голосовала за открытие рынка земли, а в четверг, 14 ноября, устроили скандал, обвинив власти в преследовании ее гражданского мужа - международного афериста - Алексея Алякина.

Анна Скороход и Антон Поляков - более на "слуги народа"

Про Полякова говорили меньше, вернее - говорил он, на своем телеграм-канале. Депутат превратил мессенджер в сеть, где в лучших традиция словесного недержания поливал всех подряд. Такое, конечно, не могло никому понравитьсяю

Отметим, что исключение из фракции практически ничего не изменит для Скороход и Полякова. Они не потеряют свои мандаты и смогут присоединиться к другим депутатским группам. Или же остаться "свободными художниками".

Партия же "Слуга народа" потеряли 2 человек, однако сумела усилить партийную дисциплину (почти) в своих рядах. Однако это не отменяет нескольких вопросов. Во-первых, куда смотрели раньше и почему понабирали в партии всех подряд без разбора. Во-вторых, кто будет следующим, ведь, в партии никуда не делись "кнопкодавы" и фигуранты скандалов. В-третьих, что делать с поддерживающими Скороход и Полякова, например, еще один скандальный нардеп - Бужанский - не скрывает, что осуждет фракцию и полностью солидарен с теми, кто был подвергнут остракизму.