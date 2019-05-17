Министры Совета Европы простили русским захват Крыма

Немцы триумфально вернули русских в ПАСЕ

В пятницу, 17 мая, пророссийское лобби в Евросоюзе одержало верх. На заседании министры СЕ приняли решение о том, что полномочия представителей всех стран-членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.

Это фактически означает, что к русским возвращаются права голосовать в Парламентской ассамблее Совета Европы, которых их лишили после оккупации Крыма.

Топил за принятие этого решения глава немецкого МИДа Хайко Маас, который и оценил случившееся как хорошую новость.

- Мы договорились о том, что Россия должна остаться в ПАСЕ. Особенно потому, что это сохраняет право миллионов россиян обращаться в Европейский суд по правам человека, – заявил немецкий чиновник, хотя на самом деле он рад совершенно не этому.

Свою победу уже отпраздновал главарь российского МИДа и главный наркоторговец Сергей Лавров, который пообещал европейцам насыпать бабла в качестве членских взносов в ПАСЕ.

Против решения о возврату русских голосовали представители Украины и еще четырех стран. Дмитрий Кулеба уже назвал решение позорным проявлением циничной дипломатии.