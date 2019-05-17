Германия официально решила возвращать русских в ПАСЕ

Хайко Маас поехал в Хельсинки топить за русских

Друзья Путина в Берлине замерли в ожидании дешевого газа и всячески помогают преступникам минимизировать последствия от санкций, а также восстановить влияние в политических институтах Евросоюза.

В пятницу, 17 мая, перед отправкой на встречу с министрами Совета Европы в Хельсински, глава немецкого МИДа Гайко Маас заявил, что официальный Берлин очень уж надеется на возобновление полноценной работы России в Парламентской ассамблее Совета Европы.

Над этим министр намерен работать безотлагательно:

- Россия, крупнейшее государство-член, которое не платит свои взносы в течение почти двух лет, а ее делегация в Парламентской ассамблее течение многих лет отсутствовала. Такое положение дел не соответствует нашим интересам, Россия относится к Совету Европы - со всеми правами и обязанностями вытекающими из этого.

Предстоящие же сборы в Хельсинки, как надеется Маас, могут привести к демонстрации "решительного шага" к возвращению русских.

При этом немецкий чиновник, судя по всему, вообще не отстреливает, насколько опасно заигрывание с русскими. Помимо всего прочего зашкваренный министр наговорил ереси о том, как благодаря Совету Европы на континенте "от Владивостока до Лиссабона" стало действовать подписанное соглашение по правам человека. Правда, об отсутствии прав у людей в России Маас почему-то не сказал ни слова.

Как известно, русских лишили права голоса в ПАСЕ еще в апреле 2014-го, когда те оккупировали Крым. С тех пор террористы шантажируют Ассамблею деньгами и не платят в бюджет института ни копейки. А европейцы же с каждым днем все жестче начинают топить за возвращение российских денег в их карманы и пытаются протащить путинских преступников обратно.

В данный момент в Совете ЕС действует мощное лобби, которое пытается вернуть РФ в ПАСЕ, несмотря на неуплату Москвой этих взносов, нарушение норм международного права, продолжение агрессии против Украины.