Міністра Степанова будуть звільняти, але без санкції профільного комітету

Шмигаль "вже розлив олію" / УП

Минулого тижня з'явилась інформація про звільнення голови МОЗ Максима Степанова. У понеділок, 17 травня, з цього питання засідав парламентський комітет.

У підсумку парламентський комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування не підтримав проєкт подання прем'єра Дениса Шмигаля про відставку міністра охорони здоров'я Максима Степанова і залишив це питання на розгляд залу.

Подання Шмигаль про відставку Степанова, зокрема, підтримали сім депутатів, сім - утрималися, один виступив проти.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на засіданні парламентського комітету, що основною причиною внесення у Верховну Раду подання щодо звільнення Максим Степанова з посади міністра охорони здоров'я є незадовільні темпи вакцинації населення проти коронавірусу.

Дійсно, Степанова фактично провалив вакцинацію - вона йде мізерними темпами. Але сам міністр так не рахує й відмовляється йти за власним бажанням, а нині шукає собі підтримку серед різних груп впливу.

Вірогідним кандидатом на заміну Степанова вважається головний сантірний лікар країни Віктор Ляшко.