Министра финансов Маркарову начали кошмарить по делу "ПриватБанка"

Участием Маркаровой в национализации "Привата" заинтересовались в ГБР

Детективы Государственного бюро расследований, старательно отрабатывающие заказы на уголовные преследования всех без исключения представителей бывших власть имущих, на которых им покажут пальцем, приступили к разработке Оксаны Маркаровой.

В четверг, 3 октября, действующую руководительницу министерства финансов Оксану Маркарову допросили в Государственном бюро расследований.

Общались с чиновницей следователи по поводу национализации крупнейшего банка страны, который его бывшие владельцы сознательно доводили до состояния банкротства. Об этом она сама заявила перед походом к детективам.

- Меня официально вызвали на допрос... по делу "Приватбанка", - отметила Маркарова, отказавшись предоставить подробности произошедшего.

ГБР, как известно, старается доказать, что у Коломойского отобрали его сверхприбыльную кормушку незаконно. В рамках этого расследования на допрос вызывали и бывшего президента Петра Порошенко, и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.

Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.

Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.