Министра финансов Маркарову начали кошмарить по делу "ПриватБанка"
Детективы Государственного бюро расследований, старательно отрабатывающие заказы на уголовные преследования всех без исключения представителей бывших власть имущих, на которых им покажут пальцем, приступили к разработке Оксаны Маркаровой.
В четверг, 3 октября, действующую руководительницу министерства финансов Оксану Маркарову допросили в Государственном бюро расследований.
Общались с чиновницей следователи по поводу национализации крупнейшего банка страны, который его бывшие владельцы сознательно доводили до состояния банкротства. Об этом она сама заявила перед походом к детективам.
- Меня официально вызвали на допрос... по делу "Приватбанка", - отметила Маркарова, отказавшись предоставить подробности произошедшего.
ГБР, как известно, старается доказать, что у Коломойского отобрали его сверхприбыльную кормушку незаконно. В рамках этого расследования на допрос вызывали и бывшего президента Петра Порошенко, и экс-главу Нацбанка Валерию Гонтареву.
Как известно, в 2016-м году НБУ признал "ПриватБанк" неплатежеспособным из-за хищений бывшими владельцами 5,5 миллиарда долларов рефинансирования. Национализация была ключевым требованием МВФ, поэтому государство отстранило Коломойского и Боголюбова от управления активами. В то же время олигарх несколько лет пытался вернуть себе банк, но сделать это не мог аж до тех пор, пока в лидеры президентской гонки не выбился подконтрольный ему Владимир Зеленский. Тогда же один суд за другим начал принимать решения в пользу Коломойского. Кроме того, олигарх сумел добиться снятия с себя личных обязательств по возвратам многих кредитов, полученных его предприятиями.
Сначала служители Фемиды признали, что банк перед национализацией был платежеспособным, а, следовательно, национализация была "незаконной". Затем с олигарха сняли ответственность за невозврат государству взятых под личные гарантии кредиты. Речь идет о миллиардах гривен.