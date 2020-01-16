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Министр развития общин и территорий написала заявление об отставке

Вчера, 23:00
Алена Бабак уходит из Кабмина - фото 1
Алена Бабак уходит из Кабмина

Сегодня написала заявление о своей отставке глава минразвития территорий Алена Бабак. Член партии "Самопомощь", которой в правительстве Гончарука доверили должность учрежденного в конце августа прошлого года ведомства, свою работу в нем уже закончила.

Официально об отставке первого члена правительства из Кабмина технократа-реформатора собираются в пятницу, 17 января, во время заседания профильного комитета в Верховной Раде.

Это дискредитация: Алена Бабак опровергла слухи об отставке - ВИДЕО

С чем именно связано увольнение Бабак, неизвестно. Тем не менее, сомнений в том, что ее заявление будет поддержано нардепами, нет. Поскольку многие депутаты из "Слуги народа" сразу же начали рассказывать, насколько "Бабак не справлялась со своими обязанностями".

Вполне может быть, что решение покинуть должность экс-нардеп Рады восьмого созыва приняла из-за того, что справиться с желанием многих влиятельных адептов Зеленского подмять под себя сферу строительства, было просто невозможно.

По крайней мере, ранее Бабак утверждала, что ее деятельность собираются дискредитировать представители ряда олигархических групп.

Сейчас, по некоторым данным, замену главе минрегиона ищет едва ли не лично Алексей Гончарук.

Некоторые источники утверждают, что главным кандидатом на должность явлеятся глава Ивано-Франковской ОГА Денис Шмыгаль, а некоторые говорят о скором повышении нардепа от "Слуги народа" Елены Шуляк.

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Алена Бабак Кабмин Алексей Гончарук Верховна Рада Самопоміч Новости Украина
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