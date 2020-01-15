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Это дискредитация: Алена Бабак опровергла слухи об отставке - ВИДЕО

14:29
Это дискредитация: Алена Бабак опровергла слухи об отставке - фото 1
Это дискредитация: Алена Бабак опровергла слухи об отставке

Глава минразвития общин и территорий Алена Бабак опровергла слухи о своей отставке и связала их с попыткой олигархов остановить реформы в сфере стротельства.

В "Слуге народа" пообещали отставки. Кто пострадает?

Об этом она рассказала в интервью "24 каналу".

По словам министра, дезинформацию об ее увольнении распространяют неофициальные источники, не имеющие никакого отношения к Кабмину и ОПУ.

"Это - специальная дискредитация и манипулирования общественным мнением. Ведь это - информация не от Кабмина: не от парламента, имеющего эти полномочия, и даже не от Офиса Президента", - подчеркнула министр и добавила, что есть определенные люди, заинтересованные в информкампании против нее.

"Я только могу предполагать, что есть люди, которые заинтересованы в моей отставке. Более того, в тексте публикаций уделяют внимание только двум сферам деятельности министерства - строительству и децентрализации. На них и сравнивают вроде эффективность моей работы ", - заявила Бабак.

Учитывая направленность черного пиара, министр сделала вывод, что распространение слухов об ее отставке это дело рук олигархических кругов, недовольных реформами в строительной сфере.

Напомним, в "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

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Алена Бабак строительство отставка Новости Украина
24 канал
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