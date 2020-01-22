Министр обороны пошёл против политики Зеленского

Министру обороны не нравится идея отступления по всей линии фронта

Пока в штабе ООС игнорируют обстрелы в зонах отступления ВСУ, а интенсивность нарушений тишины со стороны оккупантов такова, что их фиксируют даже "слепые" ОБСЕшники, президент готовится к полному одностороннему отведению сил и средств.

При этом глава Минобороны Андрей Загороднюк, который, судя по всему, владеет ситуацией, выступил против политики примирения с Россией путём отказа от обороны.

По словам министра, отступление войск, которое у Зеленского называют «разведением», противоречит минским соглашениям и может привести к замороженному конфликту.

- Разведение сил по всей линии фронта длительностью 410 километров может затянуться на годы, и это заморозит конфликт, подчеркнул министр, - нам признание такого конфликта не подходит категорически, поскольку та ситуация, которая есть сейчас, именно к признанию замороженности и ведёт. Но даже формальное несогласие с положением дел может привести к тому, что о возвращении территорий никто говорить уже не будет. И тогда точно со всего международного сообщества будет снято напряжение, начнёт лоббироватся снятие санкций.

В то же время Загороднюк пояснил своё видение разрешения конфликта тем, что "нужно перестать стрелять" с обеих сторон. Мол, если русские начнут соблюдать минские соглашения, разведение войск не потребуется. Правда, оккупанты обещанное Зеленским перемирие постоянно нарушают.

При этом, не смотря на позицию министра обороны, отступление войск состоится еще как минимум на трёх участках - ради гуманитарной составляющей.