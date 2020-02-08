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Министр культуры поддержал выступления украинцев в России

12:00
Министр культуры поддержал выступления украинцев в России - фото 1
Министр культуры поддержал выступления украинцев в России

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский поддержал выступления украинских спортсменов на территории России.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

"Надо различать выступления спортсменов за границей, в том числе и Российской Федерации, и выступления артистов", - заявил министр, подчеркнув, что у наших спортсменов нет выбора.

"У них есть выбор, получать очки или не получать. Если спортсмен не выступает за границей, он автоматически лишается баллов. Это ограничивает возможности спортсмена бороться за медали", - отметил Бородянский.

Напомним, что министр Владимир Бородянский делал скандальные заявления и ранее. Так, в октябре 2019 г. он заявил, что не видит ничего плохого в поездках украинских звезд в оккупированный Крым, так они доносят до слушателей "украинский контекст". Подробности читайте по ссылке.

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Владимир Бородянский Министерство культуры Спорт Новости Украина
Интерфакс Украина
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