Стрельба в Харькове Владимир Зеленский война на Донбассе

Смелые люди: министр культуры восхищается выступающими в Крыму артистами

16:00
Министр Бородянский считает катающихся в Крым с концертами смельчаками - фото 1
Министр Бородянский считает катающихся в Крым с концертами смельчаками

Посаженный Зе командой в кресло министра культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский рискует попасть в немилость к членам Кабмина Гончарука и другим чиновникам из "95 квартала" и даже лишиться должности.

Помимо критики чрезвычайно влиятельного олигарха Игоря Коломойского, а также разваливании номеров "95 квартала", что внутри Зе команды считают зашкварным, Бородянский решил сыскать себе врагов еще и среди обычного народа.

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В интервью изданию "Радио свобода" министр пояснил, что, в принципе, не видит ничего плохого в поездках украинских звезд в Крым. Более того, он в некоторой степени восторгается артистами, которые катаются на оккупированные территории для развлечения путинских боевиков, ватников и немногочисленных адекватных украинцев.

- В моем понимании, если украинский артист пересекает украинскую границу и едет на украинскую территорию, которая временно оккупирована, и выступает там, и доносит украинский контекст, я считаю, что это очень смелый человек, — подчеркнул Бородянский, "забыв" о том, что никакого проукраинского контекста никто из катающихся на полуостров звезд не несет в принципе.

При этом официально глава минкульта поездки на территорию хаоса, где правят росскийские недоумки, не рекомендует, мол, гастроли все же рискованные, а упаковать могут кого угодно за любые выдуманные преступления.

Напомним, после скандального выступления хора имени Веревки в "Вечернем квартале", Владимир Бородянский назвал песню о горящем доме Гонтаревой недопустимой.

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Новости Украина
Радио Свобода
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