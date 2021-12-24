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Міністр культури обурений через карикатурний образ українки у серіалі Netflix

16:53
"Емілі" вляпалася у скандал - фото 1
"Емілі" вляпалася у скандал / Netflix

В Україні розгорівся скандал через другий сезон популярного серіалу "Емілі в Парижі" від стрімінгового сервісу Netflix. В одному з епізодів шоу українку показали як дурнувату злодійку.

Другий сезон "Емілі в Парижі" з Лілі Коллінз у головній ролі вийшов 22 грудня 2021 - одна з нових героїнь серіалу - українка Петра.

За сюжетом, вона прилетіла з Києва та буквально шокує головну героїню Емілі своїм зовнішнім виглядом, неосвіченістю та поведінкою.

Міністр культури обурений через карикатурний образ українки у серіалі Netflix - фото 210016

Колишня киянка Дарина Панченко зіграла скандальну українку та забезпечила увагу України до серіалу

Міністр культури обурений через карикатурний образ українки у серіалі Netflix - фото 210018

Карикатурний образ українки обурив українських глядачів Netflix, вони здійняли великий скандал у соцмережах. До нього долучився навіть міністр культури Олександр Ткаченко.

Виявляється, він є ледь не фанатом серіалу - йому сподобався перший сезон, але уривок з Петрою шокував.

"Netflix добре знайомий з Україною, достатньо сказати, що більшість вулиць Парижа в фільмі «Останній найманець» знімалися в Києві. На додачу, з популяризацією нашої культури, європейці та американці мали чути про наших митців і не тільки. Хоча б і про диригентку Оксану Линів, тенісистку Еліну Світоліну, співачку Джамалу, дизайнерку Віту Кін… Але цього напевно замало. І доведеться продовжувати боротися зі стереотипами. Бо якщо в 90-х та 2000-х українських хлопців зображали переважно як гангстерів, з часом це змінилося. Проте, не в даному випадку. В «Емілі в Парижі» маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути", - написав чиновник у себе в телеграмі.

Міністро обіцяє не сидіти без діла й хоче направити листа до Нетфліксу. Як це вплине на ситуацію - невідомо, але стрмінг, який лише нещодавно тіки вийшов на український ринок й вже потішив якісними українськими перекладами серіалів, нині поніс великі репутаційні втрати.

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Александр Ткаченко Netflix Париж паноптикум Шоубіз Новости сериалов
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