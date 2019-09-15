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Бюджет 2020: Повышение минимки на 550 грн и доллар по 28,2

20:28
Текста пока нет, верим на слово - фото 1
Текста пока нет, верим на слово / Пресс-служба Кабмина

В воскресенье, 15 сентября, Кабмин представил проект бюджета на 2020 год. Почему в выходной - по закону, 15.09. - крайний положенный для представления главного финансового документа страны срок.

Текста законопроекта пока что нет, потому придется пока полагаться на те цифры, что озвучили в воскресенье на брифинге премьер-министр Алексей Гончарук и экономический блок правительства озвучили.

Докладчиками выступали сам премьер, а также недавний теоретик глава минфина Тимофей Милованов и министр финансов прошлого и нынешнего Кабинета - Оксана Маркарова.

В бюджете 2020 стоит цель уменьшить дефицит , а долгосрочной целью является выход на бездефицитный бюджет. В этом должно помочь открытие рынка земли (напомним, Украина вместе с Беларусью остается последней страной Европы, где земля пока не продается).

Доходы бюджета запланировали на уровне 1 трн 79 млрд гривен. Расходы - в размере 1,17 трлн гривень, дефицит бюджета - 2,09%.

Средний курс доллара в бюджет не заложен, но в макропрогнозе правительства он установлен на уровне 28,2 грн/доллар. Расходы на оборону увеличатся на 33,8 млрд гривень – до 245,8 миллиардов. На обеспечение энергетической независимости предусмотрено 2 миллиарда, на развитие дорожной инфраструктуры – 74,4 миллиарда, финансирование Пенсионного фонда – 172,6 миллиарда.

На погашение и обслуживание госдолга выделят 438,1 миллиарда долларов. И это "очень много", по мнению министра финансов Оксаны Маркаровой.

Проект бюджета 2020 основан на прогнозах, утвержденных предыдущим Кабмином Гройсмана, в котором рост ВВП оценивался в 3,3%. В процессе прохождения чтений эту цифру новый премьер Гончарук обещает откорректировать.

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Бюджет 2020 Алексей Гончарук Тимофей Милованов Оксана Маркарова Новости Экономика
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