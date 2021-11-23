Микрозаймы: особенности и ключевые преимущества

08:31 23 ноября,

Микрозаймы – один из самых распространенных сегодня видов кредитов. Многие пользуются ими, когда не хватает денег до зарплаты или срочно нужна определённая сумма, а ждать одобрения кредита в банке некогда.

А кто-то опасается обращаться в микрофинансовые организации, не зная всех тонкостей работы с ними.

Что такое микрозайм?

Как уже понятно из названия, микрозайм – это небольшая ссуда (как правило, до 30 тысяч гривен), которую выдают в специализированных микрофинансовых организациях. Получить кредит могут даже студенты https://credit.psm7.com/ru/studentam/, мамы в декрете или люди приклонного возраста.

В условиях кредитного договора фиксируются сроки возврата займа. Обычно сроки заметно короче, чем при выплате традиционных банковских кредитов (от нескольких дней до 2-3 месяцев).

Ещё одна особенность микрозайма состоит в том, что проценты начисляются ежедневно. Оформить этот финансовый продукт можно, как в офисе специализированной организации, так и на её сайте.

Преимущества микрозаймов

Могут решить множество финансовых проблем в короткое время. Заявка на займ обычно рассматривается не более получаса.

Не нужно подтверждать официальные доходы и наличие имущества в собственности. Вся информация вносится в базу со слов клиента.

Деньги можно получить в считанные минуты после подачи заявки.

Испорченная кредитная история не учитывается при принятии решения по заявке и выдаче займа. Микрофинансовые организации не отказывают в помощи тем, у кого были просрочены платежи по кредитам в других банках. Это — одно из главных преимуществ микрофинансовых организаций.

Удобные способы получения денег. Можно прийти в офис и получить сумму займа наличными. По желанию заемщика деньги могут перечислить на карту либо счет (банка или платежной системы).

Минимальный пакет документов для оформления микрозайма. Например мнения людей о СосКредит на PSM7 говорят о том, что клиенту не нужны копии справки о доходах с места работы и трудовой книжки. Чтобы получить нужную сумму, понадобится только паспорт. Поэтому взять микрозаймы смогут даже граждане, которые трудоустроены неофициально.

Практически безотказная система выдачи микрозаймов. Крайне редко, когда в МФО не одобряют микрокредит. Процент отказов составляет максимум 3-5%. Клиент должен быть дееспособным гражданином Украины, старше 18. Нужную сумму выдадут и студенту, и пенсионеру.

Микрозаймы приходят на помощь людям, когда срочно нужна небольшая сумма денег на короткий период времени, а оформить кредит в банке или занять у родных возможности нет. Необходимые средства окажутся на руках меньше, чем за час после обращения в микрофинансовую организацию. Микрозаймы – это реальная возможность оперативно разрешить финансовую проблему.