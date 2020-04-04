МИД Украины попросил Илона Маска о помощи: Но есть нюанс

МИД Украины взмолил Илона Маска о помощи: Но есть нюанс

Посольство Украины в США попросило американского миллиардера Илона Маска помочь в борьбе с COVID-19.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Twitter бизнесмена.

"У нас есть аппараты ИВЛ, одобренные FDA (FDA - Управление США по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов). Мы доставим их в больницы по всему миру, где работает доставка Тесла. Доставка бесплатна. Единственное требование заключается в том, что ИВЛ должны быть сразу направлены пациентам, а не храниться на складе. Пожалуйста, дайте знать мне или @Tesla", - написал Илон Маск.

Представившейся возможностью решило воспользоваться посольство Украины в США.

"Украина – вторая по величине страна Европы с населением почти 40 млн. Пандемическая ситуация в Украине приближается к пику, апрель будет самым тяжелым. Людям в больницах нужны вентиляторы. Мы готовы к сотрудничеству! Благодарим вас!", - говорится в сообщении дипслужбы.

В комментарии "Укринформу" , сотрудники посольства уточнили, что "контакт с представителями Tesla уже установлен".

"Мы увидели предложение Илона Маска по аппаратам ИВЛ и решили, что не можем им не воспользоваться. Можем сказать, что контакт с представителями Tesla установлен", - заявили дипломаты.

Отметим, что ранее под этим же постом с аналогичной просьбой обратилась экс-глава МОЗУ Уляна Супрун. Но есть один немаловажный нюанс. После первых поставок т.н. "ИВЛ Маска" в американские клиники, стало понятно, что эти аппараты непригодны для вентиляции легких больных COVID-19 и применимы лишь для лечения апноэ (прекращения легочного дыхания во время сна – прим. ред.).

Напомним, Украина наладит выпуск своих тестов на СOVID-19 – МОЗ.