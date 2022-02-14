"Ми срали на санкції Заходу": Російський посол у Швеції виявився бидлом

Шведський журналіст та російське бидло / aftonbladet.se

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що його державі "насрати" на санкції Заходу.

Таку думку проедставник російської дипломатії висловив під час інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet.

"Вибачте за мову - але ми срали на санкції Заходу", - цитує його слова видання. Ця фраза винесена у заголовок матеріалу, який не лише шокував і спровокував скандал, але й підвтердив той факт, що російські дипломати деградували до рівня невихованого бидла.

Інтерв'ю було присвячене можливому вступу Швеції до НАТО. Татаринців назвав розширення Північноатлантичного альянсу головною загрозою для Росії, додавши, що Москва заперечує проти членства королівства в організації.

«Якби США та НАТО не провокували і не загострювали ситуацію, ми б не заперечували проти вступу Швеції до НАТО. Ми поважали б таке рішення Швеції. Але зараз ситуація з безпекою в цій частині Європи різко змінилася», - сказав дипломат.

У січні 2022 року влада Швеції заявляла, що питання про вступ королівства до НАТО не стоїть на порядку денному. При цьому Швеція наразі є однією з цілей Росії.

Всю осінь Росія грає м'язами та перевіряє цивілізований світ на міцність. Спочатку була інспірована Кремлем криза з мігрантами на кордонах з ЄС, далі - газовий шантаж Європи та загроза нового вторгнення до України. У відповідь Захід пригрозив Росії жорсткими санкціями. Росія на це відповіла ультиматумом до НАТО (заздалегідь невиконуваним) та пригрозила світу ядерною зброєю. Ця погроза пролунала 8 лютого на спільній пресконференції Путіна та президента Франції Макрона, що як дурник поліз у ведмежеий барлог зі сподіваннями стати "миротворцем", але був пошитий у дурні.