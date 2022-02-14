Війна на Донбасі Досьє

"Ми срали на санкції Заходу": Російський посол у Швеції виявився бидлом

08:55
Шведський журналіст та російське бидло - фото 1
Шведський журналіст та російське бидло / aftonbladet.se

Посол Росії у Швеції Віктор Татаринцев заявив, що його державі "насрати" на санкції Заходу.

Таку думку проедставник російської дипломатії висловив під час інтерв'ю шведському виданню Aftonbladet.

"Вибачте за мову - але ми срали на санкції Заходу", - цитує його слова видання. Ця фраза винесена у заголовок матеріалу, який не лише шокував і спровокував скандал, але й підвтердив той факт, що російські дипломати деградували до рівня невихованого бидла.

Інтерв'ю було присвячене можливому вступу Швеції до НАТО. Татаринців назвав розширення Північноатлантичного альянсу головною загрозою для Росії, додавши, що Москва заперечує проти членства королівства в організації.

«Якби США та НАТО не провокували і не загострювали ситуацію, ми б не заперечували проти вступу Швеції до НАТО. Ми поважали б таке рішення Швеції. Але зараз ситуація з безпекою в цій частині Європи різко змінилася», - сказав дипломат.

У січні 2022 року влада Швеції заявляла, що питання про вступ королівства до НАТО не стоїть на порядку денному. При цьому Швеція наразі є однією з цілей Росії.

Всю осінь Росія грає м'язами та перевіряє цивілізований світ на міцність. Спочатку була інспірована Кремлем криза з мігрантами на кордонах з ЄС, далі - газовий шантаж Європи та загроза нового вторгнення до України. У відповідь Захід пригрозив Росії жорсткими санкціями. Росія на це відповіла ультиматумом до НАТО (заздалегідь невиконуваним) та пригрозила світу ядерною зброєю. Ця погроза пролунала 8 лютого на спільній пресконференції Путіна та президента Франції Макрона, що як дурник поліз у ведмежеий барлог зі сподіваннями стати "миротворцем", але був пошитий у дурні.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Швеция НАТО Россия дипломат война Санкции Новини Мир
Мєдуза
Другое на тему
Аліна Паш їде на Євробачення 2022 зі скандалом - фото 1
Україну на Євробаченні 2022 представить Аліна Паш, яка толерує російський окупантів
Вчера, 12:49
Російські ракети разом з росіянами мають піти геть - фото 1
Українські дипломати примусили Росію дати пояснення її неадекватної поведінки
11 февраля, 17:12
Машина з кортежу олігарха після ДТП - фото 1
Кортеж Ярославського двічі переїхав загиблого у ДТП
11 февраля, 09:17
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Україна єдина - фото 1
Разом до перемоги. День соборності як символ давнішніх помилок цвіту нації
22 января, 10:50
Человек, сумевший перехитрить "русский мир" - фото 1
Ловушка Маннергейма: Как Финляндия перехитрила СССР в безвыигрышной вроде бы ситуации
30.11.2021, 14:10
Страшні часи - фото 1
Ті, що танцюють на кістках. Про маловідомі сторінки українських голодоморів
27.11.2021, 10:45