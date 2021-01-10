Межкомнатные двери - какой материал выбрать?

Как правило, межкомнатные двери устанавливают на окончательном этапе ремонта, когда уже выполнены отделочные работы, приступают к монтаже дверного блока.

Внутренние двери способны кардинально изменить вид любого помещения и пространства. Выбирая дверное полотно, важно понимать не только то, что оно будет выполнять функцию защиты от шума, запаха или прочих факторов, а также будет важные элементом стиля интерьера. Выбор дверного полотна должен исходить из нескольких важных вопросов - покрытие, конструкция, стиль и цвет.

Покрытия межкомнатных дверей

На сегодня существует несколько видов покрытия межкомнатных дверей. Одним из самых популярных является шпон. Шпонированные межкомнатные двери очень выгодно подчеркивают текстуру и уникальность покрытия. Рисунок натурального дерева создает уют и комфорт. К тому же окрас натурального дерева имеет особую палитру оттенков. Они смотрятся очень выгодно и роскошно.

Еще одним не менее роскошным покрытием есть эмалевое. Такое покрытие имеет бархатистую текстуру, теплое на ощупь, стойкое к ссадинам и неглубоким царапинам. Этот современный материал имеет очень стойкие и отменные качества, прочность и выносливость.

Еще одним не менее качественным покрытием из ряда современных решений есть искусственный материал. Так называемые пленочные дверные полотна имеют очень разную фактуру и цветовую палитру. Так же они не стойкие к солнечным лучам и повышенной влажности.

Особенности внутренних дверей разных покрытий

Межкомнатные двери в любом помещении должны гармонично дополнять общую атмосферу, делая пространство комфортным и функциональным. Не зависимо от покрытия каждая модель имеет место быть уместной - отсюда стоит выбирать и ее внешний вид. Будь то глухое полотно или с остеклением, темных насыщенных окрасов или светлого нежного тона, створки дверей разных конструкций - распашные, двустворчатые, двери-купе или гармошка, все эти варианты имеют место украсить ваш дом или квартиру. Выбирайте по общему настроению интерьера, стилю, в котором выполнены основные важные детали, а также состоянию вашего внутреннего удовлетворения полученным результатом. Запомните, что двери в спальню, детскую комнату, зал, могут быть абсолютно разными, но при этом не выбиваться из общего оформления. Распашные двери могут прекрасно сочетаться с одностворчатыми, а глухие с остекленными, главное - все двери в одном доме должны быть выполнены из оного покрытия. поэтому, если вы решили остановиться на шпонированных межкомнатных дверях, пересмотрите все возможные вариации.

Компания TERMINUS изготавливает все изделия на современном европейском оборудовании, под пристальным контролем всех технологических процессов, а также использует качественные материалы. Заказать межкомнатные двери можно как онлайн, так и в фирменных салонах по всей Украине. Все модели из каждой коллекции имеют стильный внешний вид, отменное качество и хорошие эксплуатационные характеристики. Толщина, размеры и все параметры дверного полотна в соответствии с нормами, а также наши специалисты готовы предоставить необходимые услуги по монтаже, замерам, установке дверного блока.