Мессі прибув до Парижу й стане гравцем ПСЖ

Мессі обрав Париж / АФП

Аргентинський футболіст Ліонель Мессі 10 серпня прибув до аеропорту Ле Бурже, де його зустрічали сотні французьких вболівальників.

Очікується, що найближчим часом він підпише контракт з місцевим клубом «Парі-Сен-Жермен» («ПСЖ»).

За інформацією інсайдерів, контракт Мессі з ПСЖ розрахований на два роки – до літа 2023 року. Його зарплата на рік буде складати €35 млн.

Мессі вилетів з Барселони на приватному літаку разом з дружиною та трьома дітьми. На балкон будівлі аеропорту футболіст вийшов у футболці з написом «Це – Париж».

Мессі не повідомив деталей угоди, яку було укладено через кілька днів після того, як «Барселона» заявила, що не може дозволити собі утримати півзахисника через правила Іспанської Ла Ліги та жадібність самого гравця.

Батько Мессі, який є агентом зірки, виступаючи перед журналістами в аеропорту Барселони, вже підтвердив повідомлення французької газети L'Equipe та іспанської газети Mundo Deportivo про те, що Мессі досяг угоди з ПСЖ, що належить Qatar Sports Investment.