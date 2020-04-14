Мэру Одессы Труханову вручили очередное подозрение – САП

Мэру Одессы Труханову вручили очередное подозрение – САП

Специальная антикоррупционная прокуратура объявила подозрение мэру Одессы Геннадию Труханову в недостоверном декларировании доходов за 2017 г.

Об этом сообщает пресс-служба САП в Facebook.

"Следствием установлено, что городской глава не указал в декларации имущество и доходы, принадлежащие его жене. В частности, квартиру в г. Одессе, паркоместа, автомобиль, а также корпоративные права и тому подобное. Общая стоимость незадекларированного имущества достигает почти 16,3 млн гривен. Действия должностного лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст.366-1 УК Украины", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 2,5 тыс до 3 тыс необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, САП передала в суд обвинительный акт против Труханова.