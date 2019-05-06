Владимир Зеленский Святослав Вакарчук Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

НАБУ завершило дело против Труханова

06 мая, 12:30
НАБУ завершило дело против Труханова - фото 1
НАБУ завершило дело против Труханова

НАБУ наконец-то завершило расследование против мэра Одессы Геннадия Труханова. Чиновника обвинили в недекларировании части имущества за 2015 и 2016 гг.

Полиция задержала киллеров, пытавшихся убить выступающих против Труханова активистов ФОТО

О своих успехах сообщили сами следователи.

По данным агентства, скандальный чиновник не внес в декларации имущество своей экс-жены, с коей он пребывал в браке с 1985 по 1997 годы.

"Мэром Одессы незадекларированны: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. В общем в декларации 2015 г. чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 г. - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", - заявили НАБУшники.

Стоит отметить, что расследование против Труханова началось еще в 2017 г. Помимо упомянутого имущества, следователи установили факт незаконного обогащения на сумму в 3 млн фунтов стерлингов. Но последнее дело скоропостижно закрыли…решением Конституционного суда Украины.

Напомним, Соломенский районный суд Киева принял решение о снятии электронного средства контроля с заместителя председателя Одесского городского совета Павла Вугельмана.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Геннадий Труханов Одесса НАБУ Новости Украина
НАБУ
powered by lun.ua
Другое на тему
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве - фото 1
Таки добрался: Коломойский уже в Киеве
Вчера, 22:46
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго - фото 1
Монополии быть: Ахметов купил еще два облэнерго
Вчера, 21:30
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но" - фото 1
Союз Зеленский-Вакарчук возможен. Но есть одно "но"
Вчера, 20:25
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...