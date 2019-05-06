НАБУ завершило дело против Труханова

12:30 06 мая,

НАБУ завершило дело против Труханова

НАБУ наконец-то завершило расследование против мэра Одессы Геннадия Труханова. Чиновника обвинили в недекларировании части имущества за 2015 и 2016 гг.

О своих успехах сообщили сами следователи.

По данным агентства, скандальный чиновник не внес в декларации имущество своей экс-жены, с коей он пребывал в браке с 1985 по 1997 годы.

"Мэром Одессы незадекларированны: квартира, два паркоместа, эллинг, дача, нежилая недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов, проценты по вкладам в банках. В общем в декларации 2015 г. чиновник не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 г. - на 18,81 млн грн. Размер незадекларированного состояния определен на основании экспертиз, проведенных в рамках досудебного расследования", - заявили НАБУшники.

Стоит отметить, что расследование против Труханова началось еще в 2017 г. Помимо упомянутого имущества, следователи установили факт незаконного обогащения на сумму в 3 млн фунтов стерлингов. Но последнее дело скоропостижно закрыли…решением Конституционного суда Украины.

Напомним, Соломенский районный суд Киева принял решение о снятии электронного средства контроля с заместителя председателя Одесского городского совета Павла Вугельмана.