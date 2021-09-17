Мер Нью-Йорку жорстоко потролив російського посла-антиваксера та принизив його вакцину

Російські антиваксери отримали на горіхи / РБК

Мер Нью-Йорка Білл де Блазіо дошкульно прокоментував заяву постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, якого обурила вимога пред‘являти підтвердження вакцинації на вході до штаб-квартири ООН.

«Якщо російський посол проти цього, то я за це (обов’язкову вакцинацію)», - сказав де Блазіо журналістам у четвер. При цьому він саркастично зауважив, що росіяни раніше «самі знецінили себе, намагаючись зірвати вибори у США».

Оскільки обурення посла РФ було зумовлене зокрема й тим, що російський шмурдяк, також відомий як вакцина «Спутнік V», не визнають у цивілізованому світі, де Блазіо зазначив, що будь-яка особа, прищеплена «незатвердженим» препаратом, може знову зробити безплатно щеплення у Нью-Йорку.

«Якщо їхня вакцина недостатньо добра, вони мають піти й отримати іншу», - додав мер, маючи на увазі російських дипломатів. Цим він викликав справжню істерику серед посібників терористів.

Зазначимо, що де Блазіо лише реагував на хамство росіян й просто поставив їх на місце.

У середу Василь Небензя надіслав лист на ім’я новообраного голови Генасамблеї ООН Абдулли Шахіда, в образливій формі звинувативши його в перевищенні повноважень. А також зажадав проведення термінового засідання Генасамблеї.

14 вересня Абдулла Шахід надіслав усім представництвам роз’яснення, поінформувавши, що отримав два листи від мерії Нью-Йорка. В одному з них міська влада повідомляє про правила допуску в приміщення (у тому числі в установи ООН), що вимагають підтвердження вакцинації проти коронавірусу. У другому листі мерія зазначає, що виділяє ресурси для вакцинації та тестування учасників тижня високого рівня в ООН.