Мэр Чернигова призвал Украину помириться с Россией и "прекратить войну"

Владислав Атрошенко оказался пророссийским ватником

Лихо примазавшийся к БПП после победы Евромайдана регионал-перебежчик и мэр Чернигова Владислав Атрошенко во вторник, 30 июля, показал свое истинное лицо. Как оказалось, политик несколько лет скрывал свою пророссийскую позицию под маской патриота.

Сегодня на заседании горсовета Атрошенко заявил о том, что "Украине нужно помириться с Россией", чем продемонстрировал не столько непонимание ситуации на Донбассе, сколько приверженность сепаратистским взглядам.

Пояснил свою позицию мэр весьма просто: в случае наступления мира с РФ экономический рост Украины будет "значительным".

- Каждая война должна заканчиваться. А у меня складывается такое впечатление, что она кому-то выгодна. Нам нужно наладить отношения с РФ, - заявил вскрывшийся сепар.

К слову, ранее подобные высказывания от Владислава Атрошенко не звучали. Скорее всего, как и многие ватники-конъюнктурщики, примкнув к проукраинской партии БПП, политик попросту добивался власти. Теперь же мэр, видимо, считает, что уже настала пора в открытую говорить о "едином народе", ведь тенденции к отчаянному сопротивлению агрессорам сводятся на нет.

Напомним, не прошло и двух недель с момента увольнения Владимиром Зеленским губернатора Житомирской области Игоря Гуднича, как с админзданий в центральном городе начали убирать украинскую символику, а в Херсоне после выборов президента с флагштоков у областного совета сняли флаг не только Евросоюза, но и Украины.