Менты соврали о подтасовке доказательств по делу Шеремета

Менты открещиваются от подтасовок фактов в деле Шеремета

Во вторник, 2 июня, в правоохранительном ведомстве, которое в последнее время занимается скорее преступной деятельностью, чем борьбой с оной, дали пояснение изменениям маршрута подозреваемых в убийстве российского журналиста Павла Шеремета.

Вопреки вполне очевидным подтасовкам, о которых свидетельствуют новые тексты подозрений и данные из прошлогодней пресс-конференции Авакова-Зеленского, в МВД отказались признать, что маршруты не совпадают.

Более того, копы по-прежнему пытаются делать вид, что Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь виновны в гибели Шеремета.

- Для проведения экспертных исследований следствие использовало несколько видеофайлов, изъятых по маршруту движения подозреваемых Антоненко и Кузьменко, в том числе видео с фасада помещений Киевского университета имени Бориса Гринченко, расположенного по улице Бульварно-Кудрявская, дом 18/2. На той схеме четко изображено, что после закладки взрывчатки подозреваемые переулком Чеховским вышли на улицу Бульварно-Кудрявскую, откуда и повернули в квартал между улицами Бульварно-Кудрявская и Олеся Гончара.

Только вот из переписанных по требованию побыстрее закончить производство текстах подозрений указаны совсем другие маршруты, из которых следовало, что на Бульварно-Кудрявской злоумышленников вообще не было.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.