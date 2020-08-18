Менты вызвали Дугарь и Кузьменко в полицию вопреки запрету суда

Яну Дугарь и Юлию Кузьменко вызвали на получение обвинительных актов в одно и то же время

Судя по всему, представители мусорской системы совместно с прокурорами ОГП намерены в ближайшее время передать разваливающееся дело об убийстве российского журналиста Павла Шеремета в суд.

На что рассчитывают следователи при отсутствии вообще каких-либо конкретных доказательств вины задержанных, неизвестно.

По крайней мере, за больше чем полгода никто из ментов не предоставил абсолютно никаких прямых улик, зато все продемонстрированные ими агрументы были начисто разбиты адвокатами подозреваемых.

Тем не менее, во вторник, 18 августа, менты собираются вручить военному медику Яне Дугарь обвинительный акт, в котором указано, что правоохранители уверены в количестве подтверждающих ее вину материалов.

Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат пострадавшей от рук Авакова-Рябошапки-Венедиктовой юрист Виталий Коломиец.

По его словам, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь вызвали на прием в полицию в одно и то же время, хотя служители Фемиды запрещали им видеться и общаться.

"ОГП, просыпайтесь. Здесь ваше начальство из ГСУ для вас обвинительный акт подготовило. Вы там кто хоть сходите распишитесь. И материалы дела в живую увидите наконец", - написал Коломиец, намекая на то, что прокурорские представляли обвинение в суде без какого-либо знания дела.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста, но никто не спешил этого делать. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве.

12 декабря 2019 г. полиция наконец озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты поначалу почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook с домашнего айпи в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.