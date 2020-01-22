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Менты сдали 19 тонн вещдоков на металлолом

12:40
Менты умудрились украсть 19 тонн арестованных металлических труб - фото 1
Менты умудрились украсть 19 тонн арестованных металлических труб

Уголовным делом, открытым по весьма эпичному и совершенному в Донецкой области действующими мусорами преступлению, занимаются детективы Государственного бюро расследований.

По данным правоохранителей из ГБР, в среду, 22 января, замначальника отдела полиции станции железнодорожного транспорта в Киеве и начальник сектора Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции в Донецкой области сегодня получили сообщения о подозрении в совершении дерзкого правонарушения.

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Как утверждают детективы, мусора, вступив в преступный сговор в августе 2018-го, решили толкнуть изъятые вещественные доказательства на металлолом. Эпичности делу придает количество сданного ментами - 19 тонн металлических труб, произведенных на одном из украинских предприятий.

Продукция завода находилась под арестом, но бравых аваковских подчиненных это нисколько не смущало. Они отдали дорогущие трубы обычным приемщикам лома, получив за это 124 тысячи гривен. Как менты собирались пояснить пропажу такого объемного груза, неизвестно.

Теперь их подозревают в совершении преступления, описанного в части третьей статьи 191 УК Украины - "Присвоение имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц".

"В случае доказательства вины, подозреваемым грозит ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет", - отметили в ГБР.

Сумеют ли детективы недавно "перезагруженного" бюро довести дело до ума, неизвестно. Скорее всего, преступники порешают свои проблемы или с их ГБР, или уже в суде.

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