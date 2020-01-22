Расстрел мужчины в Каховке: бывшего мента отпустили под домашний арест

Судьи пытаются отмазать бывшего мента, который помогал подельнику скрыть убийство

Экс-мусора Александра Портнова судьи обязали два месяца сидеть дома в ночное время, не смотря на то, что он помогал прикрывать хладнокровное убийство, совершенное его бывшим коллегой.

Злоумышленнику инкриминируют сокрытие преступления, которое он и непосредственно сам душегуб пытались обставить как самооборону.

Согласно решению служителей Фемиды, уже уволенный из органов мент должен находиться дома с 8 вечера до 7 утра.

Напомним, в ночь на 1 января пострадавший Владимир Чебукин пришел в дом к своей бывшей жене, когда там кутили менты. Не долго думая, нынешний бойфренд женщины, который является бывшим мусором, взял карабин и 15 раз выстрелил Чебукину в живот.

Сразу же после убийства действующий мент вместе со своим другом разработали план, как выдать случившееся преступление за самооборону.

Чтобы скрыть умысел, сразу после смертельных выстрелов обвиняемый взял травмат пострадавшего, из которого тот выстрелить не успел, и постарался попасть своему другу в ногу. Впрочем, с меткостью у аваковского прислужника оказалось не очень, а в магазине пистолета был всего один патрон, поэтому весь план провалился.

Теперь работнику Каховского отдела полиции сообщили о подозрении в сокрытии убийства. Ему грозит арест на срок до трех месяцев, ограничение или лишение свободы до трех лет. Впрочем, скорее всего, дело подтасовывавшего ради своего друга факты, просто "сольют", поскольку правоохранители и судьи людей из системы стараются не сажать.

Примечательно, что вместе с непосредственным участником событий оформляли убийство как самооборону и другие мусора, которые приехали на место ЧП на вызов, а несколько дней весь главк Каховки делал вид, что случившееся и было "самобороной". Лишь когда в городе начались массовые акции протеста, мусора пошли на попятную и сознались в фальсификации дела.