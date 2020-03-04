Менты пришли с обыском к адвокату Андрея Антоненко (ФОТО)

Менты взялись за адвоката Риффмастера

Утром в среду, 4 марта, команда мусоров и прокуроров ворвалась в квартиру Леонида Маслова в Харькове с постановлением суда о проведении обыска. Инициировали следственно-оперативные действия следователи полиции и государственный обвинитель Зузак.

Об обыске у адвоката, который представляет интересы Риффмастера в суде, заявили активисты на странице сообщества "Движение сопротивления капитуляции" в Facebook.

Как следует из документов, решение об обыске у Маслова принял судья Печерского райсуда столицы Олег Белоцерковец.

В постановлении указано, что адвокат якобы "зашел на страницу Антоненко ВКонтакте и мог повредить или уничтожить информацию, которая интересна следствию".

"О заходе в соцсеть Маслов написал на своей странице в Facebook. Так что Маслов Леонид Клавдиевич может иметь доступ к соцсетям Антоненко и другим вещественным доказательствам, уничтожать их или мешать следствию", - сказано в ходатайстве ментов об обыске.

Кроме того, в решении указано, что Зузак не предоставлял никаких доказательств причастности адвоката к какому-либо правонарушению "на основании тайны следствия".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.