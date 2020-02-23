Результаты экспертиз по делу Риффмастера-Антоненко сфабрикованы (ФОТО)

Антоненко намного выше реального убийцы Шеремета

Юристы опубликовали полный текст экспертиз роста подозреваемого, которые проводили в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Как оказалось, в ходе следствия мусора дважды получали доказательства непричастности обвиняемого Антоненко к преступлению. Но это не помешало его задержать.

Более того, когда адвокаты Андрея Антоненко настояли на проведении экспертизы и выяснения роста человека, который закладывал взрывчатку под машину убитого, следаки решили подсуетить нужные для себя выводы.

Это следует из полного текста материалов трех экспертиз, которые выложили юристы компании "СЕНС Консалтинг".

Из документов следует, что рост сержанта ССО - 180 сантиметров.

В то же время прямо в ходе судебного заседания прокурор Сергей Зузак показал судьям три вывода фототехнических экспертиз. Две из них фактически идентичны и гласят о том, что Антоненко не при делах.

Так, 25 августа 2016-го года заведующий сектором фототехнических, портретных исследований Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины Андрей Терешкевич установил, что рост лица №1 (лицо с кепкой на голове) соответствует отметке 170 см на нивелирной линейке. Из-за кепки, осанки и нечеткости изображения погрешность замеров эксперта составляет +-3% от указанного им роста.

Повторная экспертиза была сделана 1 сентября 2016-го главным судебным экспертом сектора искусствоведческих и психологических видов исследований отдела исследований в сфере информационных технологий ГНИЭКЦ Андреем Переиденко. В ней сказано. что рост человека в кепке с представленных на экспертизу видео файлов соответствует 172 см ± 5,16 см.

А вот в 2020-м году, когда мусора схватили невиновных и очень сильно пытаются спасти репутацию Авакова, Рябошапки и Зеленского, результаты экспертизы были подогнаны под нужные ментам данные. Правда, указать рост Антоненко специалисты никак уж не могли, поэтому съехали на то, что "рост лиц установить невозможно".

"Любому объективному беспристрастному наблюдателю понятно, что третий вывод является явным проявлением особой лояльности к следствию со стороны эксперта с признаками искажения результата. Он также фактически дискредитирует экспертную работу полицейского экспертного учреждения и работу полиции в целом. Но главное, что первые выводы он, очевидно, не опровергает", - прокомментировали в компании "Сенс".

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала "преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО". Лидером ее менты почему-то решили считать Андрея Антоненко, который, как свидетельствуют экспертизы из уголовного дела, не совсем-то и подходит под описание заснятых камерами наблюдения исполнителей. По крайней мере, только в одной экспертизе указано, что сходство "Риффмастера" с отображенным на видео человеком "условно-достаточное". В психологической экспертизе указана идентичность подозреваемого с убийцей, а в портретной специалисты пришли к выводу, что на записи не Антоненко.

Военнослужащая Яна Дугарь, которой полицейские шьют соучастие в преступлении, вообще не была в Киеве в даты подготовки убийства Шеремета. А волонтер и детский хирург из "Охматдета" Юлия Кузьменко переписывалась в Facebook в вечер закладки взрывного устройства, хотя менты говорят, что ее телефон был выключен. Более того, в момент подрыва взрывчатки она находилась в больнице.