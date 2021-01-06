Ментовский город: Аваков дал расклады по Харькову
Вечный министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в родной город, чтобы пояснить "братве" за Харьков. Проникновенная речь недалекого, но хитрого Авакова мгновенно улетела в народ.
Аваков собрал совещание с правоохранительными ведомствами Харьковской области и попытался доступным ему словами объяснить свои мысли. Получилось и смешно, и страшно.
Смешно, потому что министр внутренних дел оперирует жаргонными "понятиями" из 90-х, а страшно из-за того, что такой пост занимает человек, который явно не соответствует этому уровню.
Аваков назвал Харьковщину "ключевой областью для государственности страны", где нельзя допустить расшатывания ситуации.
В доказательство своих слов Аваков сообщил: "Харьков всегда был ментовским городом, как говорили. Это о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, бандюки или боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править".
Аваков дает расклады:
Это заявление улетело в соцсети и быстро стало вирусным.
При этом авторитетные пользователи сети указывали, что глава МВД, в 90-е бывший классическим представителем эпохи "красных пиджаков", может считать что угодно относительно того, что Харьков - "ментовской город", однако пребывание во власти выходцев из теневых структур - Добкина и Кернеса, а также деятельность в Харькове Жилина и его "Оплота" намекают на другое.
Также Харьков является родным для лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который является одним из воспитанников Авакова. Таким образом, слова министра стоит понимать двояко.
Стоит отметить, что на совещании с Аваковым присутствовал и исполняющий обязанности мэра города - Терехов. Он во время уже легендарной речи сидел, тупо понурив взор.