Ментовский город: Аваков дал расклады по Харькову

Начальник ментов доволен собой / УП

Вечный министр внутренних дел Арсен Аваков прибыл в родной город, чтобы пояснить "братве" за Харьков. Проникновенная речь недалекого, но хитрого Авакова мгновенно улетела в народ.

Аваков собрал совещание с правоохранительными ведомствами Харьковской области и попытался доступным ему словами объяснить свои мысли. Получилось и смешно, и страшно.

Смешно, потому что министр внутренних дел оперирует жаргонными "понятиями" из 90-х, а страшно из-за того, что такой пост занимает человек, который явно не соответствует этому уровню.

Аваков назвал Харьковщину "ключевой областью для государственности страны", где нельзя допустить расшатывания ситуации.

В доказательство своих слов Аваков сообщил: "Харьков всегда был ментовским городом, как говорили. Это о том, что здесь единый кулак власти всегда был сильнее альтернативного кулака. Никакие националисты, бандюки или боковые авторитеты не будут здесь ничего решать и править".

Аваков дает расклады:

Это заявление улетело в соцсети и быстро стало вирусным.

При этом авторитетные пользователи сети указывали, что глава МВД, в 90-е бывший классическим представителем эпохи "красных пиджаков", может считать что угодно относительно того, что Харьков - "ментовской город", однако пребывание во власти выходцев из теневых структур - Добкина и Кернеса, а также деятельность в Харькове Жилина и его "Оплота" намекают на другое.

Также Харьков является родным для лидера "Национального корпуса" Андрея Билецкого, который является одним из воспитанников Авакова. Таким образом, слова министра стоит понимать двояко.