Медведев оставил русских без клизм: РФ расширила санкции против Украины

Медведев подписал указ о расширении антиукраинского санкционного списка

Террористы решили прижать свое здравоохранение запретом на поставки ряда товаров медицинского назначения из Украины, а также показательно внести в список невыездных двух пророссийских ватников.

Во вторник, 17 декабря, на портале Государственной системы правовой информации РФ опубликовали подписанный премьер-министром страны-террориста Дмитрием Медведевым указ о расширении экономических санкций.

Согласно документу, оккупанты посчитали, что ватоголовые жители немытой могут обойтись без жгутов, клизм и грелок и катетеров.

Кроме того, под запрет попали также кукурузный крахмал, глюкоза и фруктоза.

Параллельно с этим в правительстве РФ решили исключить двух из списка граждан, против которых введены санкции гендира телеканала Медведчука Егора Бенкендорфа, а также нардепа от ОПЗЖ Юлию Иоффе. Видимо, последним для работы на оккупантов и получения инструкций из ставки очень нужно быть въездными в Москву.

Вписали русские в санкционный список еще девять человек - преимущественно депутатов Одесского облсовета.

Напомним, с 2016-го года в Кремле решили отменить режим зоны свободной торговли с Украиной и взымать дополнительные пошлины с произведенных у нас товаров. В ответ на это Киев ввел зеркальные торговые санкции и обратился в ВТО.

После - путинские утырки решили сделать невъездными ряд народных депутатов и власть имущих, вписав в список кучу топовых рыгов и активно работавших на оккупантов политиков.