Владимир Зеленский Михеил Саакашвили Чернобыль от HBO Игра Престолов Евровидение-2019 война на Донбассе

Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится

13:43
Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится - фото 1
Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится

РФ ввела новые санкции против Украины. Ограничения касаются энергетического сектора.

Украина ввела новые санкции против России
https://beztabu.net/novosti_t4952
Украина ввела новые санкции против России

Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на инсайды.

Как сообщают источники из окружения компаний "Роснефть" и "Лукойл", в ближайшее время Украине следует ожидать значительного сокращения энергопоставок из запоребрика.

"Поставки "Лукойла" будут снижены ровно на 33% от майского уровня", - сообщил инсайд.

Что касается "Роснефти", то процент поставок "черного золота" может составить лишь 50-75% от майских объемов.

Отметим, что перед президентскими выборами в Украине РФ чаяла надежду на перезагрузку российско-украинских отношений. О возможных послаблениях для Украины в сфере импорта энергоресурсов из РФ тонко намекал олигарх Виктор Медведчук, слетавший недавно в Москву. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский пока что решил продолжить линию Порошенко по лоббированию принятия новых антироссийских санкций на Западе.

Все это не могло не понравится России.

Напомним, Кабмин расширил санкции против "запоребрика". Как сообщают в министерстве экономического развития и торговли, новые санкции распространяются на электроаппаратуру для железнодорожных устройств, формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат.

Кабмин расширил санкции против "запоребрика".

Как сообщают в министерстве экономического развития и торговли, новые санкции распространяются на электроаппаратуру для железнодорожных устройств, формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат.


https://beztabu.net/novosti_t4952
Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Санкции Россия нефть газ Новости
Enkorr
powered by lun.ua
Другое на тему
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ - фото 1
Трамп пригласил Зеленского в США. Есть разговор – СМИ
12:00
Русские тянут "Суперджеты" в Европу - фото 1
Россия пытается протащить падающие "Суперджеты" на мировые рынки
Вчера, 17:00
Зеленский дал Сытнику и Холодницкому три месяца - фото 1
Зеленский показательно нагнул Холодницкого и Сытника
Вчера, 16:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Трагічні сторінки - фото 1
Операція «Вісла» як болюча віха стосунків України та Польщі
28 апреля, 14:15
Список самых крутых сериалов апреля 2019 - фото 1
Что смотреть дома: лучшие сериалы апреля 2019
28 апреля, 13:00
Новый конфайнмент - шанс на спасение человечества от радиации - фото 1
Зона отчуждения - куда не попадают сталкеры: Фоторепортаж из Чернобыля
26 апреля, 16:00
Загрузка...