Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится

Россия ввела новые санкции против Украины: что изменится

РФ ввела новые санкции против Украины. Ограничения касаются энергетического сектора.

Украина ввела новые санкции против России

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Об этом сообщает Еnkorr со ссылкой на инсайды.

Как сообщают источники из окружения компаний "Роснефть" и "Лукойл", в ближайшее время Украине следует ожидать значительного сокращения энергопоставок из запоребрика.

"Поставки "Лукойла" будут снижены ровно на 33% от майского уровня", - сообщил инсайд.

Что касается "Роснефти", то процент поставок "черного золота" может составить лишь 50-75% от майских объемов.

Отметим, что перед президентскими выборами в Украине РФ чаяла надежду на перезагрузку российско-украинских отношений. О возможных послаблениях для Украины в сфере импорта энергоресурсов из РФ тонко намекал олигарх Виктор Медведчук, слетавший недавно в Москву. Однако новый президент Украины Владимир Зеленский пока что решил продолжить линию Порошенко по лоббированию принятия новых антироссийских санкций на Западе.

Все это не могло не понравится России.

Напомним, Кабмин расширил санкции против "запоребрика". Как сообщают в министерстве экономического развития и торговли, новые санкции распространяются на электроаппаратуру для железнодорожных устройств, формалин и карбамидо-формальдегидный концентрат.