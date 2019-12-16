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Медведчука "лишат" почетного звания: петиция набрала голоса

15:36
Медведчука "лишат" почетного звания: петиция набрала голоса - фото 1
Медведчука "лишат" почетного звания: петиция набрала голоса

В понедельник, 16 декабря, на сайте ОПУ набрала 25 тыс голосов петиция о лишении Виктора Медведчука звания «Заслуженный юрист Украины».

Медведчук жаждет засудить Садового. Из-за поддержки моряков

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Как говорится в прошении, "последний никак не заслуживает носить почетное звание Заслуженного юриста Украины".

В качестве несоответствия олигарха упомянутому званию, автор прошения указывает на то обстоятельство, что в 80-х гг.. во время суда над Василием Стусом тот "фактически отказался от его защиты, чем грубо нарушил право последнего на защиту в суде".

Медведчука 'лишат' почетного звания: петиция набрала голоса - фото 192887

Василий Стус

Кроме того, - указывает автор прошения, - в 1985 году Медведчук фактически отказался защищать интересы диссидента Николая Кунцевича, полностью согласившись на требование прокурора посадить его подзащитного на 3 года.

Медведчука 'лишат' почетного звания: петиция набрала голоса - фото 192889

Николай Кунцевич

"Поэтому для восстановления исторической справедливости данной петицией от имени граждан Украины обращаюсь к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить соответствующий Указ Президента Украины № 422/92 от 18.08.1992 в части присвоения Медведчуку В.В. звания "Заслуженный юрист Украины", - говорится в петиции.

Медведчука 'лишат' почетного звания: петиция набрала голоса - фото 192886

На данный момент прошение набрало 25 тыс. голосов, следовательно президент Украины обязан рассмотреть и вынести свое решение по данному вопросу.

Напомним, Медведчук через суд пытается запретить книгу о Стусе.

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Новости Украина Виктор Медведчук Василь Стус петиция
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