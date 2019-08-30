Медведчук через суд пытается запретить книгу о Стусе

Медведчук пытается забанить книгу о Стусе / Стас Козлюк

Адвокат украинского диссидента Василия Стуса, сливший его карателям, кум Путина и ярый антиукраинский деятель-депутат Верховной Рады Виктор Медведчук пытается добиться того, чтобы о правде поменьше распространялись.

Адвокаты пособника Москвы подали в суд на историка и журналиста Вахтанга Кипиани, который написал книгу "Дело Василия Стуса".

Об этом на своей странице в Facebook поведал сам Кипиани, отметив, что первое заседание по делу состоится в начале октября.

В иске сказано, что Медведчук хочет защитить отсутствующие у него честь и деловую репутацию, а также требует "опровержения недостоверной информации".

"Медведчук требует запретить распространение экземпляров книги в любой форме и на любой территории", - заявил журналист.

Рассмотрением дела будут заниматься в Дарницком суде Киева.

Как известно, Василий Стус умер в тюремном карцере лагеря особого режима в России 4 сентября 1985 года. Адвокатом по его делу выступал Виктор Медведчук, который только лишь ухудшил ситуацию политзаключенного. "Работу" кума Путина с точки зрения профессиональной в контексте соблюдения правил адвокатской этики еще никто не анализировал.