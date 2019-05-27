МАУ забила на пассажиров. Тех кинули в аэропорту

МАУ забила на пассажиров. Тех кинули в аэропорту

Украинские авиакомпании продолжают достигать невиданных вершин…на дне. Очередной эксцесс приключился в аэропорту "Борисполь". Там "забыли" пассажиров. Самолет улетел без них.

Об этом сообщили возмущенные пассажиры рейса "Киев-Одесса".

"Людей, кто шёл крайними на посадку, долго собирали в автобусе (набралось человек 30), потом автобусом покатали по аэропорту и привезли обратно. Оказывается, 737-800 улетел без них. Овербукинга не было. По информации в системе все "забытые" улетели", - сообщил пострадавший бизнесмен Евгений Бабенко.

Однако сотрудники аэропорта поспешили оправдаться.

"Евгений, добрый вечер. К сожалению, данная ситуация произошла по ошибке сотрудников обслуживающей компании "Аэрохендлинг". На данный момент, всем оставшимся пассажирам рейса PS055 будет предоставлено питание и автобус до Одессы", - отметили в МАУ.

Но и обслуживающей компании было что сказать. Гендиректор Aerohandling" Олег Голохвастов заявил, что сбой произошел из-за микроинсульта одного из сотрудников фирмы.

"Предварительный диагноз - микроинсульт. Мы прикладываем все усилия, чтобы максимально быстро исправить последствия этого случая и отправить пассажиров в Одессу".

Все вроде бы ясно, но что оставалось делать пассажирам? Часть народа развела руками и купила билеты на завтрашний рейс (т.е. сегодняшний – прим. ред), другая поехала автобусом в Одессу. Вот такой он, отечественный сервис.

Напомним, следователи национальной полиции подозревают, что за короткий срок строительства железной дороги для экспресс-поезда из Киева в Борисполь, умудрились своровать огромные средства.