Анатолий Анатолич пострадал из-за жлобства МАУ

Что мы говорим сегодня королю авиаперевозок? / Анатолий Анатолич via Facebook

Авиакомпания Украинские международные авиалинии (в простроречии - МАУ) не может похвастаться позитивной репутацией, однако каждый раз умудряется достичь еще более глубокого дна, вновь и вновь доказывая, что это крайне убогая конторка.

В очередной раз в этом убедился известный шоумен Анатолий Анатолич, который на свою беду связался с компанией МАУ и был ими мгновенно "обилечен".

Анатолич планировал с помощью авиакомпании Игоря Коломойского достичь Киева, однако это оказалось непосильной задачей, поскольку не смог попасть на свой рейс в Кишиневе из-за транзитных пассажиров, которые оказались в приоритете у клерков МАУ, а не гражданин Украины, у которого был билет именно на этой рейс.

"Сегодняя с билетом на руках уже не смог попасть в самолет, потому что мой билет оказался не в приоритете перед группой пассажиров которые летят с пересадкой. Это третий случай когда я с билетом этой шарашкиной конторы оказываюсь в подобной ситуации. Первый раз, когда я летел в Днепр пару лет назад, вести одно важное мероприятие, меня все же посадили в самолет по звонку. В итоге я летел на месте для стюардессы. Второй раз когда я попал в "перепродажу" мне повезло, и два человека не попали на рейс, и мне чудом досталось место в самолете. И вот третий раз не повезло", - пожаловался Анатолий Анатолич на МАУ у себя на фейсбуке.

Соцсетями шоумен ограничиваться не желает и намерен подать на нерадивую авиакомпанию в суд. Поскольку штатный юрист Коломойского - Андрей Богдан - ныне перешел на другую работу, смеем предположить, что юридические позиции олигарха несколько ослабли, а потому у Анатолича есть все шансы отсудить у МАУ компенсацию.

Анатолий Анатолич в итоге нашел выход - помчал на такси из Кишинева в Одессу, а уже оттуда добрался в Киев, однако он все-таки - известный человек и при деньгах, а что же делать простым жертвам МАУ, у которых нет таких возможностей, как у телеведущего?

Отметим, что подобноее жлобство у МАУ в порядке вещей - эта компания регулярно ущемляет права пассажиров и даже не слышала о таком термине, как "клиентоориентированность". Проще говоря, в МАУ плевать хотели на людей, поскольку на многих направления эта авикомпания остается монополистом.