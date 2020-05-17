МАУ отказалась от планового возобновления полетов и обещает “темные времена”

МАУ будет ждать / avianews.com

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) поправила саму себя и закрыла продажу билетов на все международные рейсы.

Эмбарго будет действовать до 1 июля 2020, хотя ранее МАУ желало возобновить полеты уже в конце мая.

Такое решение приняли из-за "плачевного прогноза" развития ситуации с коронавирусом. Об этом рассказал глава авиакомпании Евгений Дыхне.

По его словам, прогноз развития ситуации является плачевным, и Украина является частью глобального тренда.

Это проявится в том, что отрасль выйдет на показатели, которые планировались на 2020 год, только в 2023 году.

Дыхне считает, что в первую очередь будут восстанавливаться среднемагистральные перелеты, что повлияет на структуру флота авиакомпаний, которые начнут выводить старые и дальнемагистральные самолеты.

Топ-менеджер также считает, что кризис приведет к изменению сервиса в аэропортах и на борту самолета. Конечно, в худшую сторону.

По оценкам Дыхне, будут временно закрыты бизнес-залы и магазины Duty Free. На рейсах запретят провоз ручной клади в салоне, а вместо горячего питания начнут выдавать упакованные блюда. При этом Дыхне не уточнил про изменения в ценовой политике, однако простым гражданам это не вещует ничего хорошего.

Отметим, что в украинском бизнесе принято перекладывать издержки на потребителей. Авиакомпании тут, к сожалению, не исключение.

Также отметим, что ранее о возобновлении авиасообщения в мае 2020 поспешили сообщить ряд авиакомпаний, включая WizzAir, однако этот оптимизм был быстро потушен заявлениями украинских властей.