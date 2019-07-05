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Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт

Вчера, 21:00
Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт - фото 1
Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт

Намедни в Раду внесли закон о дематюкации. Народ услышал, поматюкался и вопросил: а примут ли его вообще? Спикер ВРУ дал ответ.

Рада "запретит" матюки: внесен закон - ФОТО

Как оказалось нет, этот созыв его принять не сможет.

"Я тут же безотлагательно передал этот законопроект на рассмотрение профильного комитета. Буду ждать профильной оценки, и на ее основании буду выстраивать свое отношение к этому законопроекту. Он должен рассматриваться, как и любой законопроект, через комитет… Очевидно, этот законопроект (о дематюкации, - ред.) не может быть рассмотрен в этой каденции на этой сессии Верховной Рады", - заявил Парубий.

И добавил, что сам он никогда не употребляет мат. Во всяком случае грубый.

"Ругательных слов от меня никогда не слышали, а если слышали, то разве что в экстремальных ситуациях, и то не бранные слова, а довольно в мягкой форме, когда на Майдане могли происходить какие-то экстремальные ситуации", - сказал политик.

А пока в Раде решают, что делать с матюками, наши дипломаты защищают украинский язык от ООН.

 

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Ольга Богомолец украинский язык русский язык Новости Украина
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