Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт

Матюки запретят?: в Раде вынесли вердикт

Намедни в Раду внесли закон о дематюкации. Народ услышал, поматюкался и вопросил: а примут ли его вообще? Спикер ВРУ дал ответ.

Как оказалось нет, этот созыв его принять не сможет.

"Я тут же безотлагательно передал этот законопроект на рассмотрение профильного комитета. Буду ждать профильной оценки, и на ее основании буду выстраивать свое отношение к этому законопроекту. Он должен рассматриваться, как и любой законопроект, через комитет… Очевидно, этот законопроект (о дематюкации, - ред.) не может быть рассмотрен в этой каденции на этой сессии Верховной Рады", - заявил Парубий.

И добавил, что сам он никогда не употребляет мат. Во всяком случае грубый.

"Ругательных слов от меня никогда не слышали, а если слышали, то разве что в экстремальных ситуациях, и то не бранные слова, а довольно в мягкой форме, когда на Майдане могли происходить какие-то экстремальные ситуации", - сказал политик.

А пока в Раде решают, что делать с матюками, наши дипломаты защищают украинский язык от ООН.