Матрица 4 с Киану Ровзом: Warner Brothers снимет продолжение

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс будут сниматься в "Матрице-4"

Спустя 20 лет после выхода на экраны первой части культовой саги с Киану Ривзом, американская кинокомпания объявила о созыве на съемочную площадку всех звезд "Матрицы". Разумеется, точная дата премьеры "Матрицы-4" еще неизвестна, но наверняка ясно лишь одно: эпичность сюжета гарантирована.

Глава правления Warner Bros. Picture Group Тоби Эммерих объявил о том, что режиссером и сценаристом продолжения саги о Нео и Тринити выступит создательница мира "Матрицы" Лана Вачовски.

Главные же роли достанутся Киану Ривзу и Кэрри-Энн Мосс, а на съемочной площадке звезды встретятся в начале следующего года - именно тогда команда Warner Bros приступит к съемкам.

- Лана - настоящий провидец - уникальный и оригинальный творческий режиссер - и мы рады, что она пишет, направляет и продюсирует эту новую главу во вселенной "Матрицы", - прокомментировал ставшую сенсацией в киноиндустрии новость о возвращении Нео Эммерих.

По данным источников издания Variety, кинокомпания вела работу над созданием четвертой части фильма несколько лет. Теперь же разработку проекта ускорили, поскольку после выхода "Джона Уика -3" и "Истории игрушек-4" все поняли, что на лентах с Киану Ривзом можно неплохо заработать.

Как известно, в мировом прокате суммарно "Матрица", "Матрица: Перезагрузка" и "Матрица: Революция" заработали 1,6 миллиарда долларов. Впрочем, продолжение саги вполне может удвоить, а то и утроить кассовые сборы.