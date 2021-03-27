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МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 8 выпуск - 27.03.2021

09:18
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 8 - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 8 / СТБ

В субботу, 27 марта, в эфире СТБ ровно в 19-00 стартует 8 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Битва на кухне “МастерШеф. Профессионалы-3” на СТБ становится все ожесточеннее. И в новом выпуске профи будут кормить самых известных мясников страны — Константина Лайпакова, Алекса Якутова и Алика Мкртчяна.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 7 выпуск

Участникам предстоит самим “изобрести мясо” и удивить ценителей мяса немясным бургером.

“Лучший способ накормить мясника мясом — приготовить для него бургер! Ваше задание — сделать 6 бургеров и для судьей, и для гостей. Но есть одно “но” — в коморе вы не найдете ни мяса, ни птицы, ни рыбы, ни даже сои. Вам нужно самим “изобрести” мясо. Это не просто так, ведь истинный шеф должен идти в ногу со временем и адаптироваться под изменения, которые происходят в мире”, — объявит Эктор Хименес-Браво.

За два часа профи должны сделать не просто бургеры растительного происхождения, а создать мясо, которое будет похожим и по текстуре, и по цвету, и конечно же, по вкусу. Команда, которая проиграет полностью оденется в черный! Вердикты вынесут не судьи, а гости — шеф-мясник первого сезона «МастерШеф. Профессионалы» Константин Лайпаков, шеф, который благодаря любви к мясу стал известен на всю страну — Алекс Якутов, и настоящий бог мяса - Алик Мкртчян.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 8 выпуск - 27.03.2021:

Кто сможет приготовить мясной бургер без мяса, а кто наденет черный фартук — узнаем в субботу в эфире СТБ! Начало - 19:00.

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МастерШеф Профессионалы Эктор Хименес-Браво Ольга Мартыновская Алик Мкртчян Владимир Ярославский Шоубіз Украина
БЕЗ ТАБУ
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