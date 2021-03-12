МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 6 выпуск - 13.03.2021

МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 6

В субботу, 13 марта, в вечернем эфире СТБ состоится премьера 6 выпуска шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В шестом выпуске «МастерШеф. Профессионалы»-3 на СТБ звезды проектов «Холостяк» и «Холостячка” ― Иракли Макацария, Макс Михайлюк и Ксения Мишина.

Бывшим холостякам предстоит повторить хиты из трех любимых ресторанов Эктора Хименеса-Браво в Великобритании. По условиям конкурса, участники должны подготовить для гостей конструктор с заготовками и простую инструкцию, чтобы селебрити могли воссоздать блюда всего за 20 минут!

«Вы должны развенчать миф про то, что непрофессионал никогда не сможет приготовить блюдо высокой кухни. Мы оценим вашу работу по нескольким критериям: приближенность к оригиналу, доступность инструкции и легкость ее использования, а вердикт вынесут сами звезды», ― объявят судьи.

По правилам, все ингредиенты не могут быть полностью готовым, поэтому каждый этап приготовления должны выполнять селебрити. Ну, а отдуваться за неудачи звезд реалити-шоу будут кулинары-профи - участники 3 сезона.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 6 выпуск - 13.03.2021:

Смогут ли профи убедить гостей в том, что кулинария не всегда изнурительная работа, но и интересное приключение ― узнаем завтра в 19:00 на СТБ!