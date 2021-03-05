МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 5 выпуск - 06.03.2021

МастерШеф Профессионалы 3 - выпуск 5 / СТБ

В субботу, 6 марта, в эфире СТБ ровно в 19:00 стартует пятый выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В пятом выпуске «МастерШеф. Профессионалы-3» участникам предстоит пройти испытание азартом и авантюризмом. Судьи Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская подготовят для профи колесо фортуны.

Для настоящего профессионала кулинарного дела важны множество качеств, в том числе, и холодный разум в стрессовых ситуациях. Судьи проверят, смогут ли участники не поддаться азарту в погоне за победой. Так, на кухне участники обнаружат барабан, разделенный на три части.

«Первое колесо барабана вам нужно крутить обязательно. Так вы узнаете звезду блюда и количество баллов, которое вы за него можете получить. Чем сложнее продукт - тем больше баллов, от лосося до коровьего вымя. Если вы захотите больше очков, то мы дадим вам возможность их заработать. Покрутив второе колесо, вы увидите, какого цвета должно быть блюдо. А на третьем колесе выпадет количество блюд, которое нужно приготовить. Так у вас будет шанс получить в три раза больше баллов», – объявят судьи.

На все про все у профи будет лишь два часа! Командам важно собрать максимум баллов еще и потому, что очки следующем конкурсе будут конвертироваться в деньги.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 5 выпуск - 06.03.2021:

Кому достанется коровье вымя и куриные лапки, и кто из команд сможет приготовить из этого шедевры - узнаем в субботу на СТБ.