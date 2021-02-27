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МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.02.2021

09:03
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 4 - смотреть онлайн - фото 1
МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 4 - смотреть онлайн

В субботу, 27 февраля, на канале СТБ стартует показ четвертого выпуска шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В четвертом выпуске «МастерШеф.Профессионалы-3» участникам придется показать, как они обладают обязательной суперсилой для каждого шефа — языком кулинарии.

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 3 выпуск - 20.02.2021

«Шефы и су-шефы, сегодня вы будете создавать аудио рецепты классических блюд для своих коллег по команде с помощью девайсов, которые пишут звук. Их задание - прослушать записи, угадать блюдо, которое вы готовили и повторить его. За час вы должны «нашуметь» то количество блюд, которое успеете», — объяснят судьи.

Капитанам и су-шефам предстоит записать аудиорецепты только благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Узнают ли в рассыпанной крупе ризотто, и что будет зашифровано в шипящей сковороде?

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.02.2021:

Кто сможет воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук — узнаем завтра в 19:00 на СТБ!

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