МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.02.2021

МастерШеф Профессионалы 3 выпуск 4 - смотреть онлайн

В субботу, 27 февраля, на канале СТБ стартует показ четвертого выпуска шоу МастерШеф Профессионалы 3. Все подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

В четвертом выпуске «МастерШеф.Профессионалы-3» участникам придется показать, как они обладают обязательной суперсилой для каждого шефа — языком кулинарии.

«Шефы и су-шефы, сегодня вы будете создавать аудио рецепты классических блюд для своих коллег по команде с помощью девайсов, которые пишут звук. Их задание - прослушать записи, угадать блюдо, которое вы готовили и повторить его. За час вы должны «нашуметь» то количество блюд, которое успеете», — объяснят судьи.

Капитанам и су-шефам предстоит записать аудиорецепты только благодаря звукам нарезки продуктов, кипящей воды, взбивания желтков и тому подобное. Узнают ли в рассыпанной крупе ризотто, и что будет зашифровано в шипящей сковороде?

МастерШеф Профессионалы 3 - смотреть онлайн 4 выпуск - 27.02.2021:

Кто сможет воспроизвести услышанные рецепты, а кому конкурс принесет черный фартук — узнаем завтра в 19:00 на СТБ!