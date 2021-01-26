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МастерШеф Профессионалы-3: Дата выхода, судьи и правила

11:16
Эктор Хименес-Браво приглашает к столу - фото 1
Эктор Хименес-Браво приглашает к столу / СТБ

Уже совсем скоро в эфире СТБ стартует третий сезон кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы. Все подробности грядущей премьеры - на БЕЗ ТАБУ.

Дата выхода

Премьера назначена на субботу, 6 февраля. Время начало - традиционное - 19:00. Прежним остается и канал - это СТБ.

Судьи

Судьи проекта в этот раз не меняются и в бой вступит проверенная тройка в составе Эктора Хименеса-Браво, Владимира Ярославского и Ольги Мартыновской. Они по традиции отберут профессионалов кулинарного дела.

Видео

МастерШеф Профессионалы 2021 - смотреть онлайн трейлер 3 сезона:

Что будет в 3 сезоне

В 3 сезоне «МастерШеф. Профессионалы» двадцатку сильнейших участников ждут новые уникальные конкурсы, которые команда проекта разработала исходя из «карантинных» трендов.

Профи будут готовить в условиях абсолютного рационального потребления, то есть, все ресурсы на вес золота, или в данном формате — на вес черного фартука. У кулинаров даже будут счетчики воды и электричества.

Зрители получат уникальный набор советов и лайфхаков, как в домашних условиях из незамысловатых продуктов готовить вкусно полезно и необычно.

В грядущем сезоне также некоторые задания покажутся фантастическими. Например, приготовить из льда, или же презентовать землю для инопланетян. Но, чтобы доказать и зрителям, и участникам, что все задачи выполнимы, готовить будут сами судьи.

«Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская будут готовить на кухне «МастерШеф. Профессионалы», но зрителей и участников ждут еще сюрпризы. В один из дней судьи дадут возможность профи побывать на их месте и самим оценить блюда коллег», — приоткрывает секреты сезона руководитель проекта Андрей Пышный.

МастерШеф Профессионалы-3: Дата выхода, судьи и правила - фото 206938

Все те же на манже / МастерШеф Профессионалы-3

Участники 3 сезона

Создатели «МастерШеф. Профессионалы» интригуют, что в третьем сезоне принимают участие шефы высококлассных украинских ресторанов, среди которых будут и девушки. Впервые «МастерШеф.Профессионалы» сможет похвастаться большим количеством девушек-шефов, так много участниц на кухне профи еще не было.

Кто окажется среди двадцатки счастливчиков, какие новые испытания ждут профи в третьем сезоне, и кто из звезд будет оценивать участников — узнаем уже скоро на СТБ.

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