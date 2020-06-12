МастерШеф Профессионалы-2: Когда кулинары становятся художниками

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 16 / СТБ

В субботу, 13 июня ровно в 19:00 на телеканале СТБ стартует шестнадцатый выпуск кулинарного проекта «МастерШеф. Профессионалы 2». Все подробности 16 выпуска шоу – на БЕЗ ТАБУ.

В 16 выпуске участников ждет испытание искусством, для которого претенденты на победу поделятся на три команды.

«Каждый из нас, профессионалов, должен быть художником. А помочь сформировать задания мы попросили настоящих художников, которые работают в разных стилях. Каждый из них написал картину по одному кулинарному фото», - комментирует Эктор Хименес-Браво.

Для воплощения задумки Эктор художники заранее написали три картины в разных стилях: поп-арт, сюрреализм, кубизм. Задачей каждой команды будет готовить в стиле одного из изображений. Нужно создать уникальное блюдо, которое будет соответствовать направлению картины в ингредиентах и цветах.

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 16 - Искусство в массы

Для поп-арта характерны яркие и контрастные цвета, знакомые людям объекты и простота в понимании картины. Сюрреализм – в этом направлении художники пытаются выйти за рамки реальности и изобразить сны, фантазии и мысли из потаенных уголков сознания. Кубизм – кубисты стремятся разложить изображенный трехмерный объект на простые элементы и собрать на холсте в двухмерном изображении.

Рыба, которая растет из красной земли, мультяшные съедобные деревья и кубичные десерты.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 16 выпуск - 13.06.2020:

У кого получится не просто визуально удивить судей, но и не забыть про вкус, смотрите уже завтра на телеканале СТБ. Начало – в 19:00.