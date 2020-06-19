МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 17: Вас ждет битва сезонов

МастерШеф Профессионалы 2 выпуск 17 - команда Красных получает ЦУ / СТБ

В субботу, 20 июня, в 19:00 в эфире СТБ стартует 17 выпуск кулинарного шоу МастерШеф Профессионалы 2. Все подробности нового выпуска - на Без Табу.

В 17 выпуске участникам проекта предстоит пройти краш-тест от гостей – восьмерки лучших поваров первого сезона «МастерШеф Профессионалы».

«Эти люди прожили жизнь на этой кухне. Они очень ревниво относятся ко всем, кто находится здесь. Все, кто пришли на «МастерШеф» после них, всегда буду пребывать в статусе «где ты учился, я преподавал. Сегодня каждый участник будет готовить для своего особенного гостя. И гости имеют право самостоятельно выбрать своего приватного повара», - комментирует судья Ольга Мартыновская.

У каждого из гостей есть ингредиент, который он не любит. Задача участников приготовить такие блюда, чтобы шефы первого сезона полюбил свой ненавистный продукт. Брюссельская капуста, морская капуста, тыква, соевое мясо, манная крупа – удастся ли участникам завернуть эти продукты во вкусную «оболочку».

Также всех ждет невероятная битва сезонов. Выбирать лучших будут четыре известных украинских ресторатора.

МастерШеф Профессионалы 2 - смотреть онлайн 17 выпуск - 20.06.2020:

Кто победит в этих сражениях, увидим, начиная с 19:00 в субботу, 20 июня, на телеканале СТБ.