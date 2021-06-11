МастерШеф. CELEBRITY - смотреть онлайн выпуск 1 и 2 - 12 июня 2021

Звезды на кухне / СТБ

В субботу, 12 июня, на СТБ состоится грандиозная звездная премьера «МастерШеф. CELEBRITY».

Зрители получат сразу двойную порцию звездных баттлов на легендарной кухне, ведь выйдет сразу два выпуска проекта!

Сперва за победу и признание кулинарных талантов будут бороться популярные брюнетки и блондинки. Команда Надежды Мейхер, Оли Цыбульской и Даши Астафьевой против Оли Поляковой, Алины Грому и Tayanna!

«Вас ждет три знаменитых конкурса кухни “МастерШеф”! За победу в первом вы получите 1 балл, во втором — 2, а победитель третьего конкурса станет богаче на 3 балла. Победу и символ проекта — серебряную сковородку — заберет та звездная команда, которая сможет набрать наибольшее количество баллов за все этапы», - объявит правила Эктор.

На что только не пойдут звезды, чтобы заполучить победу — они попробуют задобрить судей поцелуями, сексуальными танцами и испанскими песнями. Но справедливого Эктора не подкупит даже это! Кто же приготовит идеальное ризотто и разгадает кулинарного крокодила? И станет ли кто-то из девушек королевой кухни «МастерШеф. CELEBRITY»?

А также впервые в кулинарном поединке сразятся те, кто знает кухню «МастерШеф» как свои пять пальцев и может с закрытыми глазами достать любой продукт из кладовой — звезды разных сезонов «МастерШеф. Профессионалы»! Команда мясников — Кости Лайпакова, Алика Мкртчяна и Владислава Цымбалюка против команды кондитеров — Екатерины Песковой, Екатерины Яблонской и Ефима Кравченко.

Они поборются на настоящем ринге! Под силу ли будет десертникам разделать каре кролика за несколько минут и превзойти мясников? Что на этот раз скроет темная комната, почему Алик Мкртчян станет кукурузой и сможет ли с триумфом уйти Катя Пескова, которая уже в третий раз будет бороться за победу на кухне «МастерШеф» — узнаем завтра в 21:00 на СТБ!

МастерШеф. CELEBRITY - смотреть онлайн премьеру шоу: