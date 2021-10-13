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МастерШеф-11 - смотреть онлайн 8 выпуск - 16.10.2021

16:06
МастерШеф-11 - выпуск 8 - фото 1
МастерШеф-11 - выпуск 8 / СТБ

В субботу, 16 октября, в 19-00 в эфире СТБ стартует 8 выпуск кулинарного хита - МастерШеф 11. Подробности нового выпуска - на БЕЗ ТАБУ.

Лучшие кулинары-аматоры 11 сезона шоу «МастерШеф» продолжают бороться за победу - на 8 неделе их ждут новые испытания.

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 7 выпуск - 9.10.2021

В первом конкурсе 8 выпуска кулинарам-аматорам предстоит не только улучшить свои профессиональные навыки, но и понять, какую ценность могут нести слова.

Участники поделятся на две команды. Капитаны выберут су-шефов и покинут кухню вместе с ними. Для оставшихся участников Эктор Хименес-Браво проведет мастер-класс. Шеф-повар приготовит авторское многокомпонентное блюдо. Работа будет разделена на 6 этапов. Каждый участник от команды сможет увидеть по одному из них.

Представители команд по очереди будут смотреть на процессы приготовления, а после им предстоит за 3 минуты вместить все увиденное в 5 словах на бумаге. Капитанам и их помощникам необходимо повторить оригинал блюда по подсказкам своих команд. Если участники захотят написать больше слов капитанам, им придется расплатиться… временем. Больше слов – меньше времени на приготовление.

Что выберут аматоры? И смогут ли они воссоздать блюдо Эктора?

МастерШеф-11 - смотреть онлайн 8 выпуск - 16.10.2021:

Начало эфира 8 выпуска 11 сезона МастерШеф - в 19-00 на СТБ?

 

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МастерШеф 11 Эктор Хименес-Браво СТБ Владимир Ярославский Ольга Мартыновская Шоубіз МастерШеф
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